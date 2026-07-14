Hamzové stačilo devět minut na osobák v WNBA, střetla se s bývalou tahounkou USK

Hamzová se do značné míry podílela na obratu skóre. V závěru třetí části snížila svým prvním košem v zápase na 69:73 a v poslední čtvrtině na 74:77. Později poslala dvakrát Lynx do těsného vedení.
Ve druhém případě proměnila dva trestné hody na 86:85, na což ještě dokázala odpovědět rovněž dvěma šestkami bývalá hvězda USK Praha Alyssa Thomasová, ale to bylo poslední vedení Phoenixu v zápase.
Minnesota zvítězila potřetí za sebou a upevnila si pozici nejlepšího týmu soutěže. Čtyřiadvacetiletá ligová debutantka Hamzová odehrála devátý zápas a čtvrtý za sebou. Bývalá opora brněnských Žabin obdržela na konci května takzvaný rozvojový kontrakt, s nímž může nastoupit maximálně do 12 duelů základní části. Od té doby nastoupila šestkrát. Jejím dosavadním maximem bylo pět bodů.
Hvězdami zápasu s Phoenixem byly její spoluhráčky Kayla McBrideová, autorka 37 bodů, a Olivia Milesová, jež dala o čtyři méně. Za Phoenix zaznamenala Kahleah Copperová 26 bodů, Thomasová k 19 přidala i 12 asistencí.