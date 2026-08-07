Svatba? Vzala jeden trénink. Z Hamzové je Joklová a poznala tvrdý americký byznys

V organizaci Minnesota Lynx na začátku května nejdřív dostala smlouvu na tréninkový kemp, pak měla klasickou, ale záhy ji přeřadili na rozvojové místo, kde netušila, do jakých zápasů zasáhne.
Poté podepsala tři sedmidenní kontrakty, načež před pár dny opět obdržela plnohodnotný.
„Už jsem si tady vyzkoušela všechno kromě trejdu,“ popisuje 24letá reprezentantka pro iDNES Premium. V noci na pátek přidala šestnáctý start v dresu Lynx v sezoně, zatím dala nejvíc osm bodů. A Minnesota je s 25 výhrami ze 32 utkání jasně nejlepším týmem celé WNBA.
„Je to tady hodně těžká a tvrdá zkušenost, ale může mě jen posílit. Jsem ráda, že jsem se dokázala vrátit na soupisku. Jistota je příjemná změna. Předtím jsem totiž častokrát nevěděla, na čem jsem.“
Že nastoupím, jsem se dozvěděla dopoledne na tréninku. A někdy zapomněli, takže mi to řekli až těsně před zápasem.