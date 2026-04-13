Hamzová o nabídce z WNBA: Docela šok, mám i obavy. Zaujalo je, že jsem atypická

Momentálně ještě táhne brněnské Žabiny v play off české ligy, v semifinálové sérii proti SBŠ Ostrava vedou 2:0 na zápasy. Pokud ale do finále postoupí, Hamzová už u toho nebude.
Nový ročník WNBA startuje 8. května a česká reprezentantka chce být jeho součástí. V Minnesotě má smlouvu zatím na tréninkový kemp, kde bude bojovat o plnohodnotný kontrakt.
Senzace pro český basketbal! Hamzová a Čechová zabojují o šanci hrát WNBA
„Tím, že jsem na pozici menší hráčky, tak je důležité, abych na tréninkový kemp přijela včas. Pokud se podaří vyřídit víza, tak odletím co nejdřív,“ popisuje pro iDNES.cz. „Semifinále odehraju, ale na finále už pravděpodobně nebudu. Mrzí mě to, z lidské stránky je to pro mě velký a těžký krok. Ale bohužel to tak vyšlo. Každopádně moc děkuju Žabinám, že mi to umožnily.“
Kdy jste se o zájmu Minnesoty dozvěděla poprvé?
V úterý nebo ve středu jsem dostala informaci, že by o mě stáli. V pátek jsem si volala s trenérských štábem a v sobotu večer už jsem podepisovala smlouvu. Bylo to fakt rychlé.
Musela jste se rozmýšlet, nebo šlo o nabídku, která se neodmítá?
Tohle je věc, která přijde možná jednou za kariéru. Takže jsem se ani moc nerozhodovala.
Jaká byla vaše první reakce?
Byla jsem překvapená, protože jsem úplně přesně nesledovala, jaká jsou teď data, kdy se WNBA rozbíhá. Hodně se totiž táhly věci kolem kolektivní smlouvy. Bylo to fakt narychlo a byla jsem docela v šoku.
Co jste s trenérským štábem Minnesoty probírali, když jste si volali?
Celý den jsem z toho byla strašně nervózní, ale nakonec to bylo fajn. Šlo o to, aby mě poznali jako člověka, abychom si řekli, co ode mě očekávají a co bych si představovala já. Ohledně smlouvy s nimi jednal agent, za což jsem byla ráda. Tohle hráčka s týmem řešit nechce.
Systém WNBA
Loňská sezona trvala od května do října, v základní části každý tým odehrál 44 zápasů. Toto číslo se letos i kvůli příchodu dvou nových celků zvýší. Do play off loni postoupilo prvních osm týmů.
A co od vás tedy čekají?
Myslím, že je to tým, který se chce prezentovat týmovostí a obranou, což bych tam mohla přinést. Uvidíme, jakou dostanu roli, to je samozřejmě velká neznámá. I proto musím odjet na ten tréninkový kemp, abych měla větší šanci, že se dostanu do dvanáctky hráček pro zápasy. Uvidíme, všechno se ukáže až na místě.
Říkali vám, jak dlouho vás sledují?
Prý už delší dobu. Mluvili o loňském EuroBasketu i letošní kvalifikaci na mistrovství světa. Celkově se jim líbí má obrana a můj styl hry, že jsem vysoká rozehrávačka. Na své pozici jsem trošku atypická.
Do WNBA míříte zrovna v době, kdy soutěži rapidně rostou příjmy i sledovanost. Těšíte se o to víc?
Ženský basket v Americe v posledních dvou letech hodně expandoval, snaží se mu dělat velkou reklamu. Bude to něco úplně jiného než v Evropě. A mám trochu strach, že basket se teď bude přesouvat spíš tam.
A co výkonnostní skok, který bude oproti české lize enormní?
Z toho mám obavy taky, ale na druhou stranu se teď cítím dobře fyzicky i basketbalově. Dám do toho všechno a uvidíme, na co to bude stačit.
Normálně byste měla po sezoně české ligy volno, teď ale vlétnete do dalšího zápřahu. Navíc vás v září čeká mistrovství světa s českou reprezentací.
Bude to náročné, ale na začátku sezony jsem byla zraněná a letos jsem neodehrála tolik těžkých zápasů, kolik bych si představovala. Takže jsem ráda, že mám možnost si sezonu prodloužit. Pokud budu trénovat s kvalitními hráčkami, tak myslím, že přijedu připravená i na mistrovství světa.
Jak váš přestup do WNBA prožívá vaše maminka Romana, která tam v roce 2000 také hrála?
Pro všechny to bylo strašně rychlé, poslední dny se toho řešilo opravdu hodně. Všichni jsme z toho psychicky unavení, ale zároveň šťastní, že to dopadlo. Celá rodina mi to přeje, a kdybych se dostala do té dvanáctky hráček, tak by se za mnou asi přijeli podívat. Je to něco, pro co pracujete celý život, a člověk si takové momenty musí užít.
Nad životem ve Spojených státech už jste stihla uvažovat?
Teď se řešil samotný přestup, jestli to bude možné, kdy poletím, jak to bude… Ale člověk samozřejmě přemýšlí, jak se dokáže adaptovat, je tam trochu jiná mentalita. Snad to zvládnu. Jste s jedním týmem čtyři pět měsíců, takže doufám, že se dokážu přizpůsobit.