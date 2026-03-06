Hamzová před kvalifikací o MS: Cítíme, že šance je. Postup by byl přirozený vývoj

Aktuální sezona pro Elišku Hamzovou rozhodně není ideální. S brněnskými Žabinami vypadla v euroligové kvalifikaci, k tomu na podzim téměř dva měsíce pauzírovala kvůli zranění své střelecké ruky. Teď ovšem doufá, že se věci otočí k lepšímu. Před kvalifikací o mistrovství světa basketbalistek, kterou Češky odehrají ve Wu-chanu, avizovala: „Chtěla bych, abychom postoupily.“
V šestičlenné skupině se reprezentantky postupně střetnou s Jižním Súdánem, Mali, Brazílií, domácí Čínou a Belgií, která má díky vítězství na EuroBasketu účast na světovém šampionátu jistou.

Ve hře jsou ještě tři postupová místa.

„Těším se moc. Kvůli zranění jsem na klubové úrovni nestihla odehrát tolik kvalitních zápasů, jak bych si představovala,“ říkala čtyřiadvacetiletá rozehrávačka českým novinářům. „Navíc jsme se v této sestavě od mistrovství Evropy nesešly, takže se těším i na holky, máme fajn partu.“

Jaké jsou vaše ambice?
Určitě bych chtěla na mistrovství postoupit. Všichni cítíme, že šance je. Těch míst je tam docela dost a byl by to super přirozený vývoj tohoto týmu, který už je spolu nějakou dobu, s holkama spolu i rosteme.

Češky čeká stěžejní týden roku. Ptáčková je v pozoru: Favoritkami jsme jen jednou

Myslíte na to, že šampionát bude v nedalekém Berlíně?
Především jde o to, že to je mistrovství světa. A ať už by bylo kdekoliv, pro nás by bylo skvělé tam postoupit. A že se koná v Berlíně, je jen bonus, že se rodina a ti nejbližší můžou přijet podívat.

Vyhlížíte netradiční soupeřky, na které ve Wu-chanu narazíte?
Když nebudu brát Mexiko (předkvalifikaci MS), které taky bylo atypické, protože tam nehrálo tolik kvalitních týmů, bude to pro mě první větší zkušenost s tím mimoevropským basketem.

Máte obavy?
Určitě je to něco, na co nejsme zvyklé. Ale na druhou stranu na této úrovni už nejsou týmy, které by byly lehké. Budeme se s tím muset vypořádat a kvalifikaci zvládnout.

Co od nich čekat?
Přiznám se, že o takových týmech úplně přehled nemám. Ještě jsme si ani neukazovali nějaké taktické věci. To přijde, až budeme kompletní. Ale v následujících dnech nás to čeká. Předpokládám, že zápasy budou hodně fyzické. Mali může přivézt silnou sestavu, mají hodně hráček ve španělské lize. A uvidíme, v jaké sestavě budou další.

Eliška Hamzová na tréninku české reprezentace před kvalifikací o MS 2026.

Naopak souboje s Belgií jste zažily na posledních dvou kontinentální šampionátech.
(úsměv) Belgie, Itálie a Německou jsou podle mě týmy, které proti sobě už moc hrát nechtějí. Ale bohužel, ženský basketbalový rybníček není až tak velký, takže si nemůžeme vybírat. Navíc Belgie je velice kvalitní soupeř a pro nás to může být super se s nimi porovnat. Na domácím EuroBasketu jsme s nimi odehrály velice slušný zápas. Uvidíme, jak jsme se zase posunuly.

Na soupeření s mistryněmi Evropy se těšíte nejvíc?
Úplně nedokážu říct, který soupeř by mi mohl sednout typově nejvíc. Tím, že jsou týmy rozmanité, je to těžké. Ale přece jen: Proč se nepoměřit s nejlepšími rozehrávačkami v Evropě?

Váš další progres loni na podzim zbrzdily zdravotní trable. Nyní už je vše úplně v pořádku?
Teď už se cítím dobře. Chvilku mi trvalo, než jsem se dostala do herní pohody. Přece jen jsem měla zraněnou střeleckou ruku stejně jako na konci minulé sezony. Trošku se to nastřádalo. Teď jsem ale dobře připravená a už není vidět, že jsem byla zraněná.

Jak složitou očekáváte adaptaci?
Už v Praze jsme měly nějaké aklimatizační věci a začaly jsme s časovým posunem. Hlavně abychom teď zůstaly zdravé.

Co vy a dlouhé cesty?
Moc je nemám ráda, necítím se v letadle úplně komfortně. Ale je to něco, co sportovci berou, že tak je. Basket je tak globální, že se bez toho neobejdeme.

