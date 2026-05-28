Hamzová má v Minnesotě nový kontrakt, zranění Čechové vyřadilo z kádru Hofovou

Autor: ,
  18:59
Eliška Hamzová se ještě může objevit v dresu Minnesota Lynx v této sezoně WNBA. Klub ji sice v pondělí propustil, jednalo se však o administrativní tah. S českou basketbalovou reprezentantkou nakonec uzavřel tzv. rozvojovou smlouvu, se kterou může nastoupit maximálně do 12 zápasů základní části.
Eliška Hamzová při své premiéře v soutěžním zápase WNBA, brání ji Srbka Jovana Nogičová.

Eliška Hamzová při své premiéře v soutěžním zápase WNBA, brání ji Srbka Jovana Nogičová. | foto: Profimedia.cz

Hamzová si po svém příchodu do zámořské soutěže zahrála za Lynx ve třech utkáních a vždy strávila na palubovce jen pár minut. Ve třech duelech zůstala na lavičce, po šesti zápasech ji klub uvolnil.

Čtyřiadvacetiletá opora brněnských Žabin si původně vysloužila v přípravném kempu Minnesoty roční smlouvu stejně jako Emma Čechová. Pro pivotku USK Praha skončila slibně rozjetá sezona už po třetím utkání, v němž si přetrhla zkřížený vaz v kolenu.

Právě na zranění Čechové muselo vedení čtyřnásobných šampionek WNBA reagovat a angažovalo dvoumetrovou pivotku Teairu McCowanovou, která letos pomohla Fenerbahce Istanbul vyhrát Euroligu. Ve WNBA hrála dříve za Dallas a v roce 2019 se prosadila do sestavy nejlepších nováčků.

V Minnesotě zároveň skončila nizozemská pivotka Emese Hofová, která v české lize nastupuje za USK Praha. Klub ji před sezonou angažoval na development kontrakt, který nyní převzala Hamzová. Zprvu měla česká rozehrávačka stejně jako Čechová roční smlouvu na 270 000 dolarů (5,6 milionu korun). Nyní bude pobírat týdenní stipendium 750 dolarů (téměř 16 000 korun) a za odehraný zápas obdrží zhruba 6000 dolarů (125 000 korun).

„Eliška je dobrá hráčka. Ale museli jsme posílit kádr tam, kde to bylo momentálně potřeba,“ řekla trenérka Cheryl Reeveová.

WNBA zažila v posledních dvou sezonách velký boom a nedávno uzavřená kolektivní smlouva přinesla hráčkám výrazně lepší finanční podmínky. Největší hvězdy si mohou přijít až na 1,4 milionu dolarů (29,5 milionu korun) za sezonu.

