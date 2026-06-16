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Hamzová po téměř měsíci ve hře, lídru WNBA přispěla k demolici nováčka

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  10:51
Eliška Hamzová po téměř měsíci znovu nastoupila za Minnesota Lynx ve WNBA a přispěla čtyřmi body k drtivému vítězství nad basketbalistkami Portland Fire 107:74. Česká rozehrávačka dostala od Lynx druhou šanci po podpisu takzvané rozvojové smlouvy na konci května.

Eliška Hamzová v přípravném zápase za Minnesotu Lynx | foto: Profimedia.cz

Čtyřiadvacetiletá opora brněnských Žabin si původně vysloužila v přípravném kempu Minnesoty roční smlouvu stejně jako Emma Čechová. Pro pivotku USK Praha však skončila slibně rozjetá sezona už po třetím utkání, v němž si přetrhla zkřížený vaz v kolenu.

Po změnách v sestavě dostala Hamzová tzv. development kontrakt, s nímž může nastoupit maximálně do 12 zápasů základní části. Po příchodu do zámoří v pondělí odehrála čtvrté utkání a dala své první dva koše z pole. Odehrála také nejvíce minut, bez tří sekund deset.

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Lynx celé soutěži vévodí s bilanci 11 výher a tří porážek, uspěly v devíti z posledních deseti zápasů, přestože hrají bez své hlavní hvězdy Napheeshi Collierové.

Kariérou v zámořské lize Hamzová napodobila svou matku Romanu, která působila v roce 2000 v Orlando Miracle. Společně tvoří teprve druhý rodinný pár tohoto typu v historii WNBA.

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