Hamzová po téměř měsíci ve hře, lídru WNBA přispěla k demolici nováčka

Čtyřiadvacetiletá opora brněnských Žabin si původně vysloužila v přípravném kempu Minnesoty roční smlouvu stejně jako Emma Čechová. Pro pivotku USK Praha však skončila slibně rozjetá sezona už po třetím utkání, v němž si přetrhla zkřížený vaz v kolenu.
Po změnách v sestavě dostala Hamzová tzv. development kontrakt, s nímž může nastoupit maximálně do 12 zápasů základní části. Po příchodu do zámoří v pondělí odehrála čtvrté utkání a dala své první dva koše z pole. Odehrála také nejvíce minut, bez tří sekund deset.
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Lynx celé soutěži vévodí s bilanci 11 výher a tří porážek, uspěly v devíti z posledních deseti zápasů, přestože hrají bez své hlavní hvězdy Napheeshi Collierové.
Kariérou v zámořské lize Hamzová napodobila svou matku Romanu, která působila v roce 2000 v Orlando Miracle. Společně tvoří teprve druhý rodinný pár tohoto typu v historii WNBA.