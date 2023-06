Stačí mi velet na hřišti. Hamzová si dělá jméno, ráda by učila zeměpis

Ve 21 letech vyrůstá v jednu z klíčových postav basketbalové reprezentace, která na probíhajícím mistrovství Evropy po nedělní výhře nad Izraelem 61:52 postoupila do pondělního předkola, v němž od 17:00 SELČ zabojuje o čtvrtfinále proti Řecku.

K basketbalu jste měla blízko odmala, co vás na něm baví?

Je to hezká hra, nikdy nevíte, co se v ní stane. Jak jsme ukázaly teď na mistrovství s Italkami, tak můžete klidně vést o 14 bodů jako ony, myslet si, že zápas zlomíte, ale nakonec prohrajete. A taky vždycky přijde jiná situace, kterou musíte vyřešit.