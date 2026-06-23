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Z levhartice panterkou. Brejchová míří z Chomutova do italského Roseta

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  13:23
Eliška Brejchová z Levhartic Chomutov se chystá na zápas.

Eliška Brejchová z Levhartic Chomutov se chystá na zápas. | foto: Zuzana Krišicová / SBŠ Ostrava

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Mění barvy, ale ne čeleď. Eliška Brejchová zamířila po výborné sezoně v dresu Levhartic Chomutov na zahraniční angažmá do Itálie. Dvaadvacetiletou křídelnici si během tří sezon na severu Čech vyhlédl tým Panthers Roseto.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo Elišku přivést sem do Roseta,“ řekl trenér Simone Righi na klubovém instagramu. „Je to všestranná levoruká střelkyně, která perfektně zapadne do našeho systému založeného na čtení hry a vysokém tempu. Její fyzická zdatnost nám umožní ji v případě potřeby využít v různých rolích,“ dodal.

V uplynulé sezoně Brejchová odehrála v lize 26 zápasů s průměrem 16,2 bodu. Mezi ofenzivní opory Chomutova patřila i v Eurocupu, kde měl v šesti utkáních průměr 12,3 bodu. S českou reprezentací vyhlíží mistrovství světa v Berlíně.

Roseto obsadilo v uplynulé sezoně nejvyšší italské ligy v základní části šesté místo, v play off pak ale došlo až do semifinále.

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