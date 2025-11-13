Cukrbliky a bublanina pro Děčín. Ovládl El Nordico a trenér zářil: Sladká výhra

„Tohle je bezlepková bublanina od naší vrchní cukrářky, která nám do šatny nosí občas nějaké dorty, muffiny, kremrole a takové věci,“ otevřel Grepl krabici. „Já už buchtu nemůžu, tak jsem požádal o nějakou bezlepkovou. A oni to umí udělat, díky nim mám i něco sladkého na stůl.“
Zpočátku se však do soupeře víc zakouslo Ústí, v prvním poločase až na jednu výjimku vedlo. Jenže Válečníci nejsou bábovky, kritickou situaci ustáli a po přestávce udeřili. Ani je nesrazilo, když soupeř manko vyzmizíkoval, hned mu zase frnkli a konec už byl pochoutkou.
„Zápas jsme si prohráli už v první půli, kdy jsme hráli jasně lepší basketbal, jenže domácí se díky svojí energii a chuti na útočné polovině vrátili do hry. Je naše práce probudit v hráčích bojovnost od 1. minuty. Pohlídat si to, mohli jsme vést klidně o 15 bodů, protože soupeř jich dal 10 z druhých šancí. Což mu vlilo krev do žil,“ našel ústecký trenér Tomáš Reimer rozhodující pasáž.
Grepl přikývl: „Nejklíčovější je pro mě v tuto chvíli obrana. Někteří hráči tomu ještě nevěří, ale přehrávat soupeře jen útokem nefunguje, kor v české lize. V první půli nás právě obrana držela, ve třetí čtvrtině se mi líbila nejvíc, přestřelovanou jako ve čtvrté čtvrtině my trenéři neradi vidíme. Oba týmy se naprosto precizně a dokonale připravily na silné i slabé stránky soupeře, proto je vítězství rozhodně sladké.“
Na co se připravit nešlo, to byla tíha okamžiku vyšponovaného El Nordika, která působila na řadu nováčků v obou táborech. „Našim cizincům jsem říkal, že tento zápas je specifický a žádný jiný v české lize se mu ani zdaleka nepřibližuje. Oni si to vyslechnou, s nejvyšší pravděpodobností si o tom myslí svoje, ale ve finále až v zápase vidí, jak je to těžké,“ vykreslil energický kouč Grepl.
A Reimer učinil něco podobného v ústecké šatně, žádné mazání medu kolem pusy. „Hráče, kteří tuto atmosféru nezažili, tedy Johnsona, Younga i Kábrta, to ve druhém poločase ovlivnilo,“ vnímal kouč Slunety. „Tým se pak až moc spoléhal, co udělá Vyoral. A jako kdyby nebyli na hřišti. Takhle se prezentovat nechceme. Bylo by bláhové říct, že do Děčína jedeme jasně vyhrát. Není to jen o basketbalu, ale i o atmosféře kolem utkání. Když jsme dotahovali, byla spousta momentů, které nemůžeme ovlivnit. Nevzdali jsme to, za to hráčům patří kredit.“
Soupeři jsou navzájem přečtení, rozhodoval momentální výkon, ne nějaké překvapení. Děčín porazil konkurenta potřetí za sebou, dvakrát v lize, jednou v poháru. „Známe se takřka dokonale, hrajeme pořád stejné akce. My měli jednu novou, o které Ústí nevědělo, oni taky, použili ji už v minulých zápasech,“ prozradil Grepl.
Byť rivalové sousedí zeměpisně i tabulkově, jsou šestí a sedmí, nůžky mezi nimi se rozevřely: Děčín vylepšil svoji bilanci na 6-4, Ústí si pohoršilo na 4-7. „Pokud chceme něco dokázat a ne hrát na spodku tabulky, musíme porazit i týmy, které jsou nad námi. Brno, Pardubice…“ jmenoval Reimer příští vyzyvatele Slunety. „Cílem je stále dostat se do nadstavby A1, bez debat tam musíme být. A ne skončit jen v top osm, ale i výš.“
Děčín kvůli rekonstrukci haly vstoupil do sezony nemilosrdnou šňůrou sedmi venkovních zápasů, teď už tři za sebou hrál doma a všechny zvládl. „Hrozně jsme se těšili do své haly, nejlepší fanoušci v Česku nám chyběli. Domácí prostředí nám pomáhá, hrát 13 utkání včetně přípravy venku bylo hrůzostrašné,“ oklepal se Grepl.
Oba kluby řeší případné posílení. Děčínu ještě pod košem vypomáhá Bryan, byť s ním klub nepočítá. Než si najde nové angažmá, zůstane, aby nemusel zpátky za oceán. Nabídku už má. „Vyšli jsme mu vstříc a on nám na obranné polovině pomohl. Zápas byl tak intenzivní a emočně vypjatý, že každá zdravá ruka a noha se hodila. Jako posila přišel Alexander, což je ovšem rozehrávač,“ připomněl Grepl. „Představoval bych si i dalšího hráče, ale není to jednoduché.“
Sluneta vstupovala do sezony se čtyřmi Američany, teď má tři a analyzuje přestupový trh. „Jsme si vědomi, že už s posilou nemůžeme udělat chybu, protože s námi zůstane do konce sezony,“ nechce se Reimer unáhlit. Třeba právě nováček pomůže, aby příští, lednové derby s Děčínem nebylo pro Ústí jen na věneček a rakvičku.