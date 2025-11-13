Cukrbliky a bublanina pro Děčín. Ovládl El Nordico a trenér zářil: Sladká výhra

Petr Bílek
  9:45
Po šlágru šlágrů dostal krabici se sladkostí, sladce dopadlo pro Tomáše Grepla a jeho Válečníky i středeční derby nesmiřitelných. V prvním El Nordiku ligové sezony děčínští basketbalisté upekli ústecké rivaly ve svém kotli 87:78 a fanoušci pak na své hrdiny dělali při bujaré děkovačce cukrbliky.
Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Hostující...

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Hostující Tomáš Vyoral v akci, za ním Posh Alexander, kteří se srazili hlavami. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

L.J. Bryan z Děčína zboural ústeckého Adama Pecháčka.
Děčínský L.J. Bryan zboural ústeckého Adama Pecháčka.
Ústecký Adam Pecháček v masce.
Týmová oslava děčínských basketbalistů v utkání proti Ústí.
14 fotografií

„Tohle je bezlepková bublanina od naší vrchní cukrářky, která nám do šatny nosí občas nějaké dorty, muffiny, kremrole a takové věci,“ otevřel Grepl krabici. „Já už buchtu nemůžu, tak jsem požádal o nějakou bezlepkovou. A oni to umí udělat, díky nim mám i něco sladkého na stůl.“

Děčín v severočeském derby porazil Ústí nad Labem, radovaly se i Pardubice

Zpočátku se však do soupeře víc zakouslo Ústí, v prvním poločase až na jednu výjimku vedlo. Jenže Válečníci nejsou bábovky, kritickou situaci ustáli a po přestávce udeřili. Ani je nesrazilo, když soupeř manko vyzmizíkoval, hned mu zase frnkli a konec už byl pochoutkou.

„Zápas jsme si prohráli už v první půli, kdy jsme hráli jasně lepší basketbal, jenže domácí se díky svojí energii a chuti na útočné polovině vrátili do hry. Je naše práce probudit v hráčích bojovnost od 1. minuty. Pohlídat si to, mohli jsme vést klidně o 15 bodů, protože soupeř jich dal 10 z druhých šancí. Což mu vlilo krev do žil,“ našel ústecký trenér Tomáš Reimer rozhodující pasáž.

Moderátorky žhaví El Nordico, v derby budou poprvé: Přestup k rivalovi? Nikdy!

Grepl přikývl: „Nejklíčovější je pro mě v tuto chvíli obrana. Někteří hráči tomu ještě nevěří, ale přehrávat soupeře jen útokem nefunguje, kor v české lize. V první půli nás právě obrana držela, ve třetí čtvrtině se mi líbila nejvíc, přestřelovanou jako ve čtvrté čtvrtině my trenéři neradi vidíme. Oba týmy se naprosto precizně a dokonale připravily na silné i slabé stránky soupeře, proto je vítězství rozhodně sladké.“

Na co se připravit nešlo, to byla tíha okamžiku vyšponovaného El Nordika, která působila na řadu nováčků v obou táborech. „Našim cizincům jsem říkal, že tento zápas je specifický a žádný jiný v české lize se mu ani zdaleka nepřibližuje. Oni si to vyslechnou, s nejvyšší pravděpodobností si o tom myslí svoje, ale ve finále až v zápase vidí, jak je to těžké,“ vykreslil energický kouč Grepl.

Fanoušci Děčína slaví.

A Reimer učinil něco podobného v ústecké šatně, žádné mazání medu kolem pusy. „Hráče, kteří tuto atmosféru nezažili, tedy Johnsona, Younga i Kábrta, to ve druhém poločase ovlivnilo,“ vnímal kouč Slunety. „Tým se pak až moc spoléhal, co udělá Vyoral. A jako kdyby nebyli na hřišti. Takhle se prezentovat nechceme. Bylo by bláhové říct, že do Děčína jedeme jasně vyhrát. Není to jen o basketbalu, ale i o atmosféře kolem utkání. Když jsme dotahovali, byla spousta momentů, které nemůžeme ovlivnit. Nevzdali jsme to, za to hráčům patří kredit.“

Soupeři jsou navzájem přečtení, rozhodoval momentální výkon, ne nějaké překvapení. Děčín porazil konkurenta potřetí za sebou, dvakrát v lize, jednou v poháru. „Známe se takřka dokonale, hrajeme pořád stejné akce. My měli jednu novou, o které Ústí nevědělo, oni taky, použili ji už v minulých zápasech,“ prozradil Grepl.

Byť rivalové sousedí zeměpisně i tabulkově, jsou šestí a sedmí, nůžky mezi nimi se rozevřely: Děčín vylepšil svoji bilanci na 6-4, Ústí si pohoršilo na 4-7. „Pokud chceme něco dokázat a ne hrát na spodku tabulky, musíme porazit i týmy, které jsou nad námi. Brno, Pardubice…“ jmenoval Reimer příští vyzyvatele Slunety. „Cílem je stále dostat se do nadstavby A1, bez debat tam musíme být. A ne skončit jen v top osm, ale i výš.“

Děčín kvůli rekonstrukci haly vstoupil do sezony nemilosrdnou šňůrou sedmi venkovních zápasů, teď už tři za sebou hrál doma a všechny zvládl. „Hrozně jsme se těšili do své haly, nejlepší fanoušci v Česku nám chyběli. Domácí prostředí nám pomáhá, hrát 13 utkání včetně přípravy venku bylo hrůzostrašné,“ oklepal se Grepl.

Hrubý před El Nordikem: Basket potřebuje kontroverze a bulvár, jsme uspávači hadů

Oba kluby řeší případné posílení. Děčínu ještě pod košem vypomáhá Bryan, byť s ním klub nepočítá. Než si najde nové angažmá, zůstane, aby nemusel zpátky za oceán. Nabídku už má. „Vyšli jsme mu vstříc a on nám na obranné polovině pomohl. Zápas byl tak intenzivní a emočně vypjatý, že každá zdravá ruka a noha se hodila. Jako posila přišel Alexander, což je ovšem rozehrávač,“ připomněl Grepl. „Představoval bych si i dalšího hráče, ale není to jednoduché.“

Sluneta vstupovala do sezony se čtyřmi Američany, teď má tři a analyzuje přestupový trh. „Jsme si vědomi, že už s posilou nemůžeme udělat chybu, protože s námi zůstane do konce sezony,“ nechce se Reimer unáhlit. Třeba právě nováček pomůže, aby příští, lednové derby s Děčínem nebylo pro Ústí jen na věneček a rakvičku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Jedna překonala doping, druhá strach. Teď chtějí zachránit Češky mezi elitou

Lucie Havlíčková a Nikola Bartůňková před baráží BJK Cupu.

Jejich tenisové kariéry se odvíjejí podobným směrem. Mladé naděje Nikola Bartůňková i Lucie Havlíčková patří mezi největší české talenty na kurtech a překonaly složitá období, kdy se sportu nemohly...

13. listopadu 2025

Staněk zkouší odporová lana. Na začátku jsem byl jako poloslepé kuře, vtipkuje

Koulař Tomáš Staněk v kvalifikaci na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu

Dřív by jeho aktuální příprava na novou sezonu vypadala úplně jinak, jenže po letošním roce, v němž ho zabrzdila prasklina prsního svalu, Tomáš Staněk vytušil, že něco musí změnit. A tak teď volí...

13. listopadu 2025  8:47

Děčín v severočeském derby porazil Ústí nad Labem, radovaly se i Pardubice

Děčínský L.J. Bryan zboural ústeckého Adama Pecháčka.

Basketbalisté Děčína zvítězili v 11. kole ligy v severočeském derby nad Ústím nad Labem 87:78 a po třetí výhře za sebou si s bilancí 6:4 upevnili před rivalem šestou pozici v tabulce. Posedmé v...

13. listopadu 2025  8:08

Ze soutěže se vyvlíknout nechceme! Spartě v Zugu ujel vlak už v úvodu, opory chyběly

Kouč Sparty Jaroslav Nedvěd.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Takové přivítání si v malebném Švýcarsku zřejmě nepředstavovali. V úvodním osmifinále Ligy mistrů museli hokejisté Sparty sáhnout k oddechovému času už po necelých dvanácti minutách. Důvod? Vedení...

13. listopadu 2025

Vejmelka vychytal výhru, Vladař trýznil hvězdy Edmontonu. Nemec dal hattrick

Gólman Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje v utkání proti Torontu.

Hokejový brankář Karel Vejmelka ve středu v NHL vychytal už svou osmou výhru sezony, když podpořil Utah u výsledku 5:2 nad Buffalem. Dotáhl se tak na krajana Lukáše Dostála z Anaheimu na sdílené...

13. listopadu 2025  6:35,  aktualizováno  7:55

Krejčí nepolevuje, přispěl k parádě Atlanty. Jokič se v NBA utrhl, Dončič poprvé nezářil

Vít Krejčí reaguje na výrok rozhodčího.

Basketbalisté Atlanty v NBA deklasovali Sacramento 133:100 a znovu k tomu pomohl i český reprezentant Vít Krejčí. Za 21 minut na hřišti zaznamenal 11 bodů, tři doskoky a čtyři asistence. Potřetí za...

13. listopadu 2025  7:45

Tři mače, tři české čtyřstovky. V čem Pastrňák trumfnul Jágra s Eliášem

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Houf spoluhráčů zavalil Davida Pastrňáka hned na ledě, zatímco vyprodaná aréna TD Garden po brilantním blafáku nadšeně burácela. V kabině jej už při příchodu zlili vodou. Srdečně mu blahopřál bývalý...

13. listopadu 2025  7:18

Velichová poznává italská specifika: Liga je agresivnější. Nejlépe bývá u jezera Iseo

Česká basketbalistka Charlotte Velichová.

Poměrně blízko do hor, k jezerům, o kousek dál k plážím. Už při letmém pohledu se Brescia jeví jako příjemná lokalita pro poznávání italských přírodních krás. A nejen jich, lombardské město je...

13. listopadu 2025  7:08

Karabec: Pořád nejsem tam, kde chci být. Kritika? Mrzelo mě, co si rodiče museli číst

Premium
Záložník Adam Karabec v dresu Lyonu.

Až ve chvíli, kdy opustil Česko, se Adamu Karabcovi povedlo nakopnout kariéru, která lehce uvadala. Zaujal v německém druholigovém Hamburku. Nečekaně rychle se chytil v Lyonu, u sedminásobných...

13. listopadu 2025

Satoranský v Eurolize táhl Barcelonu, novému kouči pomohl k vítěznému debutu

Tomáš Satoranský (vlevo) z Barcelony a Mfiondu Kabengele z Dubaje.

Tomáš Satoranský a Jan Veselý přispěli k vítěznému debutu dočasného kouče barcelonských basketbalistů Óscara Orellany. Katalánský klub vyhrál v 10. kole Euroligy v hale Bayernu Mnichov 75:74 a...

12. listopadu 2025  23:20

To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody

Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....

Zbrojovka - Hradec 0:3, van Buren poslal hattrickem hosty do čtvrtfinále

Mick van Buren z Hradce Králové si užívá trefu do sítě Zbrojovky Brno.

Fotbalisté Hradce Králové vybojovali předposlední místo ve čtvrtfinále domácího poháru. Na hřišti druholigové Zbrojovky Brno vyhráli 3:0 po hattricku Micka van Burena. Vítězové však přišli o tři...

12. listopadu 2025  19:55,  aktualizováno  23:15

Zug - Sparta 6:0. K debaklu pražského týmu přispěli i Kubalík se Skleničkou

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu.

Sparťanští hokejisté zahájili osmifinále Ligy mistrů vysokou porážkou 0:6 na ledě Zugu, když už po první třetině prohrávali 0:4. Za švýcarský tým se trefili i dva Češi - útočník Dominik Kubalík a...

12. listopadu 2025  20:08,  aktualizováno  23:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.