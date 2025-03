Žhavé El Nordico, díl pátý. (Ne)podlehnout atmosféře, burcují se rivalové

„V posledním derby na neutrální půdě jsme zvládli Slunetu porazit, takže věřím, že to dokážeme i doma s pomocí plné haly. Těším se a věřím, že nejsem jediný,“ burcuje děčínský kapitán Tomáš Pomikálek před hitem se startem v 18 hodin.

Připomněl úspěch 99:89 v Bratislavě v zápase Česko-Slovenského poháru, na který dohlížela jen hrstka fanoušků. Nyní bude kulisa tradičně elektrizující, což jako vždy dodá zápasu nesmiřitelných grády.

„El Nordico bude opět plné emocí. Už jsme tam jednou zvítězili, i když jsme v závěru málem o slibný náskok přišli,“ vzpomíná ústecký skórer Lesley Varner na říjnový triumf 77:72. „Nyní chceme uspět znovu, k tomu bude potřeba kvalitní obrana a nepodlehnout bouřlivé atmosféře.“

Oba týmy hrají v nadstavbě A1 ještě o dost. Šestý Děčín potřebuje setřást Olomoucko, které by ho mohlo vystrnadit z přímého postupu do čtvrtfinále. Páté Ústí zase chce odrazit Válečníky a zabojovat o vyšší pozici.

„Při vyrovnanosti tabulky jde o každé vítězství a s touto mentalitou my do Děčína musíme přijet,“ avizuje ústecký kouč Tomáš Reimer, jehož ekipa souseda dvakrát porazila i doma. „Ale poslední zápas proti Brnu jsme si nechali utéct v závěrečné čtvrtině, to se nesmí v Děčíně opakovat.“

Zraněné děčínské opory A. J. Walton (vlevo) a Isaac Davidson

Domácí nabuzení demolicí USK postrádají opory Waltona s Davidsonem, vicemistři možná Žiklu. Poprvé jako hráč Ústí dorazí do Maroldovky bývalý lídr Válečníků Ondřej Šiška, derby si opráší staronový děčínský rekrut Lukáš Feštr.

„Potřebujeme hrát dobře na obranné polovině, neboť v Ústí jsou všichni hráči nesmírně nebezpeční,“ varuje děčínský trenér Tomáš Grepl.