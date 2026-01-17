„El Nordico je specifické, těší se naši i děčínští fanoušci, naši i děčínští hráči. Budeme přidávat tribunu navíc za koš, čekáme nápor diváků. Tenhle zápas přesahuje hranice české ligy, je její ozdobou,“ mluví nadšeně ústecký generální manažer Tomáš Hrubý o utkání sedmého se čtvrtým, které v hale Slunety vypukne v šest večer.
Hala bude téměř jistě vyprodaná; překvapí, pokud ne. A Hrubý se nechal před zápasem vyhecovat svým kolegou z klubu. „Vsadil jsem se s Vláďou Hejlem, že v případě výhry budu stát příští domácí zápas u auta ve výrazném klubovém kulichu,“ zmiňuje funkcionář své místo u palubovky vedle sponzorského vozu.
Po rozpačitém rozjezdu sezony Sluneta rozkvetla, už je postrachem. „My teď máme bilanci 6-1, a to ten jediný zápas jsme prohráli neproměněnou poslední střelou v Ostravě. Děčín hraje svůj klasický basket, bude to velice atraktivní utkání, které bude líbit divákům,“ zve šéf pořadatelského klubu do hlediště.
Konkurentovi by rád oplatil listopadovou porážku 78:87. „První El Nordico nám nevyšlo, vstup do sezony jsme neměli dobrý. Myslím, že jsme dobře zareagovali výměnou hráčů. Některé příchody se nepovedly, to k tomu patří, nechci ale nikoho dehonestovat. Nynější parta si sedla.“
Nezařadí se do ní fanoušky zbožňovaný Lamb Autrey, který ukončil angažmá v Kosovu. V Ústí se podepsal pod historické ligové stříbro. „Trénuje s týmem, udržuje se v kondici, to je trenérova gesce. Máme v tuto chvíli jeden volný byt, tak jsem mu ho v rámci dobrých mezilidských vztahů nabídl, než si najde angažmá. My nezapomínáme,“ tvrdí Hrubý. „Ale perimetr máme dobrý, nechceme do něj sahat, hledáme posilu pod koš. Ani si nechceme zahrávat s chemií, která je křehká. A teď je dobrá. Jsme opatrní.“
|
Pomikálkův sezonní rekord: Motivace proti Ústí je velká, ale nevraživost nechci
I Děčínu se daří, vyhrál 11 z posledních 14 zápasů. „Když jsme kompletní, hrajeme dobře. I do derby jdeme s cílem vyhrát,“ přeje si děčínský generální manažer Lukáš Houser. O soupeři se moc bavit nechce. „Koukáme spíš na nás, vím, že Ústí mělo nějaký výsledkový propad, ale teď hrají dobře.“
Slunetě pomohl hlavně příchod křídelníka Isaaca Davidsona, ještě v minulé sezoně opory Válečníků. „Určitě je zvedl. My jsme se před sezonou rozhodli pro jinou skladbu týmu, jeho pozici jsme nehledali. Proto jsme do jednání s ním ani nevstoupili,“ vysvětluje Houser, proč se Děčín o Novozélanďana už neucházel.
Ústí ho získalo až v rozehrané sezoně ve slevě. „Hovoří fakta. Co přišel, prohráli jsme jediný zápas v Ostravě. Víc není třeba komentovat. On je specifický. Není výrazná bodová superstar, ale je strašně platný, navíc je velice basketbalově inteligentní. Chce se mu hrát, bránit, brát těžké střely v koncovkách. A je také dobrý člověk, empatický kluk,“ blahořečí ho Hrubý.
Basketbalový influencer Nicolas Russo, rapper Robin Zoot či ambasadorka ligy Anna Kloboučková, ti všichni dorazí na derby Válečníků se Slunetou. „Je to velký zápas, tak je dobře, že se z toho stává taková show. Patří to k tomu, když to přitáhne pozornost a lidi, tak proč ne?“ vítá zvýšenou pozornost derby děčínský šéf.
Sázet se jako jeho protějšek Hrubý však nebude. „Vůbec ne. Soutěž je ještě dlouhá, zápas je zajímavý tím, že je to poslední kolo základní části, ale jinak o ničem nerozhoduje. My i Ústí máme zajištěný postup do skupiny A1, takže to bereme jako další utkání o pozici do play off po nadstavbě.“
Válečníci se drží v elitní ligové čtyřce a rádi by v ní zůstali. Už proto, že poslední dvě sezony vypadli v sedmém zápase semifinále play off, který museli kvůli horšímu postavení po dlouhodobé části NBL hrát na palubovkách soupeřů. „Stoprocentně chceme čtyřku udržet! Nechybí nám moc ani na druhé a třetí místo, koukáme i nad sebe!“