náhledy
Osm stovek vřeštících fanoušků v hledišti, domácí Děčín a ústecká Sluneta na palubovce. Žhavé El Nordico v Národní basketbalové lize? Kdepak, jeho předehra. Osm dní před mužským derby si ho střihly i dívky v extralize U17. Úterní školní zápas kadetek si podmanily Válečnice, rivalky ze sousedního města přehrály jednoznačně 94:49. Zážitek v zaplněné Maroldovce to byl jak pro hráčky, tak i pro netradiční publikum.
Děčínský klub ve svém projektu propaguje basketbal ve školách. Zápas sledovali jak studenti středních škol, tak žáci základek. Sešlo se jich 804, tak zní číslo z oficiálního zápisu.
Úvodní čtvrtina hostujícím ústeckým hráčkám nevyšla, prohrály ji 6:23. Ella Krause ze Slunety (vlevo) se takhle drala pod koš, Tereza Činková z Děčína clonila.
Děčínský klub má logo nejen pro Válečníky, mnohonásobné ligové medailisty, ale i pro Válečnice.
Roztleskávačky Warriors cheerleaders se staraly o atmosféru, která byla i tak bouřlivá.
Natálie Topolová z Ústí proniká pod koš, brání ji Agáta Kožená z Děčína (vpravo).
Zápas sledoval i generální sekretář basketbalové federace Michael Šob (uprostřed), s ním vlevo sportovní manažer Děčína Jakub Důra, vpravo generální manažer domácího klubu Lukáš Houser.
Nechyběly přestávkové soutěže, jednoho z vítězů odměnil maskot Válečník.
Tradiční moderátor ligových zápasů Radek Kroupa se zhostil své role i tentokrát.
Fanynky měly jistě radost, že místo ve školní lavici seděly v hledišti Armex Sportcentra.
Ústecký trenér Vladimír Hejl, bývalý ligový hráč, který pracuje i pro áčko Slunety.
Ústecká Natálie Topolová byla s 16 body nejlepší střelkyní svého týmu - a také jedinou dvoucifernou.
Hostující Nela Johnová zaměřuje při trestném hodu. Je jí teprve 13 let, chodí ještě na základní školu.
Zápas bolel. Tereza Hejnová z Děčína odnesla srážku hlavami rozbitým nosem.
Děčínská Aneta Jägrová nenosí ikonické číslo 68 jako její hokejový skorojmenovec, ale 98.
Ústecká Natálie Topolová (vpravo) a děčínská Emma Maurencová vyhlášeny nejlepšími hráčkami zápasu.
Soupeřky? I kamarádky! Zleva Nela Johnová, Emma Maurencová a Ella Krause. Maurencová hraje za děčínský tým U17, ale zároveň za ústecký U19.
