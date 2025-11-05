|
OBRAZEM: Holky to umí taky! El Nordico kadetek bavilo i bolelo, zaplnilo halu
SLUNETA Ústí nad Labem – BK ARMEX ENERGY Děčín
17. 1. • 18:00 • Sportcentrum SLUNETA, Ústí nad Labem
Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu
Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...
MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?
Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...
Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry
Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....
Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra
Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...
Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning
Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...
Pokuty za pyrotechniku, pokřiky i ničení. Komise potrestala Olomouc, Slavii i Spartu
Disciplinární komise udělila Olomouci pokutu 60 000 korun za chování fanoušků v domácím utkání 13. kola fotbalové ligy proti Slavii. Obhájci titulu zaplatí 40 000 korun stejně jako Sparta, jejíž...
ONLINE: Noah - Olomouc, dočkají se hosté ve třetím utkání první výhry?
Olomoučtí fotbalisté usilují ve třetím kole hlavní fáze Konferenční ligy o první vítězství. Od 18.45 hrají v Arménii na půdě FC Noah, utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži.
ONLINE: Sparta - Čenstochová, zpět v základu Kadeřábek, hrají Rrahmani i Milla
Sparťanští fotbalisté hrají třetí zápas v hlavní fázi Konferenční ligy. Doma bojují s polským Rakówem Čenstochová, který má v tabulce o bod více. Utkání má výkop v 18.45 a sledovat ho můžete v...
Paoliniová završila bídný Turnaj mistryň další porážkou, v deblu skončily obhájkyně
Americká tenistka Jessica Pegulaová porazila na Turnaji mistryň Italku Jasmine Paolinovou 6:2, 6:3 a po druhé výhře si v Rijádu zajistila postup do semifinále. Světová pětka obsadí jedno ze dvou...
Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, výsledky, kdy hraje Siniaková
Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se hraje od 1. do 8....
Excelentní forma a druhá Košťálkova šance. Rulík mu odpustil, chce ho v týmu
Když začal trenér národního týmu Radim Rulík číst nominovaná jména na turnaj Euro Hockey Tour ve Finsku, málokterý z přítomných novinářů mohl čekat, co bude následovat. Po deseti zvolených obráncích...
Litvínov posiluje defenzivu, přichází lotyšský reprezentant Komuls
Nejslabší tým hokejové extraligy posiluje defenzivu, Litvínov získal lotyšského reprezentačního obránce Markusse Komulse, který si zahrál i na letošním mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku.
Kyperský Pafos zaskočil favorita a slaví historickou výhru. Co čeká v lednu Slavii?
Po losu hlavní fáze se mohlo zdát, že je čeká příjemný lednový výlet na Kypr, při němž slávističtí fotbalisté shrábnou povinné tři body. Ale co když ne? Pafos, který je v Lize mistrů vůbec poprvé, ve...
Velká cena Brazílie formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat
Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je São Paulo, dějiště Velké ceny Brazílie. Závodní víkend na legendárním okruhu Interlagos se koná od 7. do 9. listopadu 2025. Piloty tu čeká...
Mezi hvězdy NFL pronikl novic. A bývalý hegemon z New England se vrací na scénu
Tohle se určitě nečekalo. Quarterback Drake Maye ve své druhé sezoně v NFL vylétl jako kometa. Před startem ligy amerického fotbalu se netipovalo, že by New England Patriots, tým bez výrazných hvězd,...
Připraví se varianty tři a čtyři. Sigmu trápí zranění opor, kdo je nejblíže návratu?
Od našeho zpravodaje v Arménii Během velkolepého letního nakupování přivedla fotbalová Sigma dvanáct posil, což se jí nyní náramně hodí. Před zápasem Konferenční ligy na půdě arménského Noahu totiž Hanáci hlásí zranění klíčových...
Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní
Dlouhodobě budí emoce. A herní systém hokejové extraligy v posledních dnech čelí také intenzivní kritice iniciativy Stop baráži!, jež bojuje za zavedení přímého postupu do nejvyšší soutěže. Proti...