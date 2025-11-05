OBRAZEM: Holky to umí taky! El Nordico kadetek bavilo i bolelo, zaplnilo halu

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  15:23
Osm stovek vřeštících fanoušků v hledišti, domácí Děčín a ústecká Sluneta na palubovce. Žhavé El Nordico v Národní basketbalové lize? Kdepak, jeho předehra. Osm dní před mužským derby si ho střihly i dívky v extralize U17. Úterní školní zápas kadetek si podmanily Válečnice, rivalky ze sousedního města přehrály jednoznačně 94:49. Zážitek v zaplněné děčínské Maroldovce to byl jak pro hráčky, tak i pro netradiční publikum.
Dívčí El Nordico, 4. 11. 2025, zápas extraligy U17 basketbalistek Válečnice... Zaplněné hlediště děčínské haly. Nástup Válečnic Holčičí El Nordico, 4. 11. 2025, zápas extraligy U17 basketbalistek Válečnice... Holčičí El Nordico, 4. 11. 2025, zápas extraligy U17 basketbalistek Válečnice... Dívčí El Nordico, 4. 11. 2025, zápas extraligy U17 basketbalistek Válečnice... Lavička Válečnic. Holčičí El Nordico, 4. 11. 2025, zápas extraligy U17 basketbalistek Válečnice... Cheerleaders. Dívčí El Nordico, 4. 11. 2025, zápas extraligy U17 basketbalistek Válečnice... Zápas sledoval i generální sekretář basketbalové federace Michael Šob... Holčičí El Nordico, 4. 11. 2025, zápas extraligy U17 basketbalistek Válečnice...

SLUNETA Ústí nad Labem – BK ARMEX ENERGY Děčín

17. 1. • 18:00 • Sportcentrum SLUNETA, Ústí nad Labem

6. listopadu 2025  18:04

ONLINE: Noah - Olomouc, dočkají se hosté ve třetím utkání první výhry?

Sledujeme online
Slovenský obránce Tomáš Huk (vpravo) v dresu olomoucké Sigmy.

Olomoučtí fotbalisté usilují ve třetím kole hlavní fáze Konferenční ligy o první vítězství. Od 18.45 hrají v Arménii na půdě FC Noah, utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži.

6. listopadu 2025

ONLINE: Sparta - Čenstochová, zpět v základu Kadeřábek, hrají Rrahmani i Milla

Sledujeme online
Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič s balonem u nohy během dohrávaného...

Sparťanští fotbalisté hrají třetí zápas v hlavní fázi Konferenční ligy. Doma bojují s polským Rakówem Čenstochová, který má v tabulce o bod více. Utkání má výkop v 18.45 a sledovat ho můžete v...

6. listopadu 2025  17:45

Paoliniová završila bídný Turnaj mistryň další porážkou, v deblu skončily obhájkyně

Jasmine Paoliniová nastavuje raketu k úderu na Turnaji mistryň.

Americká tenistka Jessica Pegulaová porazila na Turnaji mistryň Italku Jasmine Paolinovou 6:2, 6:3 a po druhé výhře si v Rijádu zajistila postup do semifinále. Světová pětka obsadí jedno ze dvou...

6. listopadu 2025  15:46,  aktualizováno  17:08

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, výsledky, kdy hraje Siniaková

Amanda Anisimovová s obrovským úsilím dobíhá míček.

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se hraje od 1. do 8....

6. listopadu 2025  17:02

Excelentní forma a druhá Košťálkova šance. Rulík mu odpustil, chce ho v týmu

Pardubický obránce Jan Košťálek (třetí zleva) slaví se spoluhráči Jakubem...

Když začal trenér národního týmu Radim Rulík číst nominovaná jména na turnaj Euro Hockey Tour ve Finsku, málokterý z přítomných novinářů mohl čekat, co bude následovat. Po deseti zvolených obráncích...

6. listopadu 2025  15:38

Litvínov posiluje defenzivu, přichází lotyšský reprezentant Komuls

Lotyšský obránce Markuss Komuls nahazuje puk v utkání se Slovenskem.

Nejslabší tým hokejové extraligy posiluje defenzivu, Litvínov získal lotyšského reprezentačního obránce Markusse Komulse, který si zahrál i na letošním mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku.

6. listopadu 2025  15:27

Kyperský Pafos zaskočil favorita a slaví historickou výhru. Co čeká v lednu Slavii?

Fotbalisté Pafosu oslavují historicky první výhru v Lize mistrů.

Po losu hlavní fáze se mohlo zdát, že je čeká příjemný lednový výlet na Kypr, při němž slávističtí fotbalisté shrábnou povinné tři body. Ale co když ne? Pafos, který je v Lize mistrů vůbec poprvé, ve...

6. listopadu 2025  14:58

Velká cena Brazílie formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen projíždí cílem VC Brazílie.

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je São Paulo, dějiště Velké ceny Brazílie. Závodní víkend na legendárním okruhu Interlagos se koná od 7. do 9. listopadu 2025. Piloty tu čeká...

6. listopadu 2025  14:23

Mezi hvězdy NFL pronikl novic. A bývalý hegemon z New England se vrací na scénu

Drake Maye v dresu New England Patriots

Tohle se určitě nečekalo. Quarterback Drake Maye ve své druhé sezoně v NFL vylétl jako kometa. Před startem ligy amerického fotbalu se netipovalo, že by New England Patriots, tým bez výrazných hvězd,...

6. listopadu 2025  14:01

Připraví se varianty tři a čtyři. Sigmu trápí zranění opor, kdo je nejblíže návratu?

Hráči Sigmy v bagu na předzápasovém tréninku.

Od našeho zpravodaje v Arménii Během velkolepého letního nakupování přivedla fotbalová Sigma dvanáct posil, což se jí nyní náramně hodí. Před zápasem Konferenční ligy na půdě arménského Noahu totiž Hanáci hlásí zranění klíčových...

6. listopadu 2025  13:55

Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní

STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.

Dlouhodobě budí emoce. A herní systém hokejové extraligy v posledních dnech čelí také intenzivní kritice iniciativy Stop baráži!, jež bojuje za zavedení přímého postupu do nejvyšší soutěže. Proti...

6. listopadu 2025  13:53

