Dvanáct zápasů, jen jediné vítězství. Olomoucko odvolalo trenéra Musila

„Vedení usilovně pracuje na získání nového hlavního trenéra. Probíhají intenzivní jednání. Není jednoduché získat kouče v rozehrané sezoně, přesto věříme, že klíčovou pozici obsadíme co nejdříve,“ uvedl klubový prezident Libor Špunda.
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Musil naposledy vedl Hanáky v sobotu proti Hradci Králové, jemuž jeho tým podlehl 82:106. Dočasně bude mužstvo trénovat asistent Filip Koukol. Před necelým rokem Musil na lavičce Olomoucka nahradil amerického kouče Matta Jonese.