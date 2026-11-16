Dvanáct zápasů, jen jediné vítězství. Olomoucko odvolalo trenéra Musila

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  20:22
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Matěj Musil diriguje hráče Olomoucka. | foto: BK Olomoucko

Poslední tým basketbalové ligy Olomoucko mění po dvanácti zápasech trenéra a hledá nástupce Matěje Musila. V závěru loňského roku se Musil stal v 28 letech nejmladším hlavním koučem v NBL a s týmem postoupil do předkola play off, v tomto ročníku ovšem jeho celek vyhrál jen jednou. Ve třetím kole porazil Ostravu.

„Vedení usilovně pracuje na získání nového hlavního trenéra. Probíhají intenzivní jednání. Není jednoduché získat kouče v rozehrané sezoně, přesto věříme, že klíčovou pozici obsadíme co nejdříve,“ uvedl klubový prezident Libor Špunda.

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Musil naposledy vedl Hanáky v sobotu proti Hradci Králové, jemuž jeho tým podlehl 82:106. Dočasně bude mužstvo trénovat asistent Filip Koukol. Před necelým rokem Musil na lavičce Olomoucka nahradil amerického kouče Matta Jonese.

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Dvanáct zápasů, jen jediné vítězství. Olomoucko odvolalo trenéra Musila

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