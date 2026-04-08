Smutní půlka Evropy. Zemřel basketbalový kouč Vujoševič, v Partizanu vedl i Veselého

  17:15
Ve věku 67 let zemřel basketbalový trenér Duško Vujoševič. Rodák z černohorského Tirogradu velkou část padesátileté kariéry kouče zasvětil Partizanu Bělehrad, kde v letech 2008 až 2010 vedl i českého reprezentačního pivota Jana Veselého. O úmrtí osobnosti, která trenérskou dráhu začala už v 17 letech, informoval ve středu srbský velkoklub na sociálních sítích.
Černohorský trenér bosenských basketbalistů Duško Vujoševič | foto: FIBA

Duško Vujoševič (vpravo) na lavičce CSKA Moskva přihlíží nájezdu svého svěřence Sergeje Bykova
Vujoševič vedl Partizan ve čtyřech obdobích a získal s ním dvanáct domácích titulů, triumf v Koračově poháru či šest prvenství v Jadranské lize. V Eurolize s ním vybojoval třetí místo v roce 1988 a v roce 2010 v kádru s Veselým účast ve Final Four zopakoval, byť tentokrát jeho výběr po dvou porážkách po prodloužení na medaili nedosáhl.

V trenérské roli působil i v konkurenčních bělehradských klubech Crvena zvezda, Radnički a OKK, prošel angažmá ve Španělsku (Oximesa), Itálii (Brescia, Pistoia a Pesaro), Rusku (CSKA Moskva), Francii (Limoges) a Rumunsku, kde zakončil kariéru ziskem titulu v roce 2021 (Kluž-Napoca).

Na reprezentační úrovni vedl společnou reprezentaci Srbska a Černé Hory, potom samostatný černohorský tým a naposledy Bosnu a Hercegovinu.

„Evropský a srbský basketbal ztratil jednu z nejoddanějších osobností. Duško formoval generace hráčů a trenérů a zanechal v našem sportu nesmazatelnou stopu,“ uvedl Dejan Bodiroga, prezident Euroligy.

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Prezident, politici i sportovní legendy. Kdo na Letné slavil postup Čechů na MS?

Prezident Petr Pavel a David Trunda

Čeští fotbalisté na Letné dosáhli klíčového úspěchu, když v barážovém utkání proti Dánsku po dvaceti letech vybojovali postup na mistrovství světa. Rozhodující zápas přilákal na stadion tisíce...

Nadal si užívá život po kariéře. Fanouškům ukázal snímky z rodinné dovolené

Rafael Nadal sdílel snímky z rodinné dovolené na Bahamách. Po kariéře tráví víc...

Rafael Nadal si po konci profesionální kariéry naplno užívá čas s rodinou. Tenisová legenda se s fanoušky podělila o sérii fotografií z dovolené na Bahamách, konkrétně z oblasti Exuma, a nabídla tak...

Mimořádný, velkolepý, má i nejvíce nul mezi gólmany. Arsenal velebí Rayu

Kolumbijský útočník Luis Suárez ze Sportingu a španělský gólman David Raya z...

Spoluhráči v útoku v nastavení vymysleli geniální gólovou akci, ale po vítězství Arsenalu v úvodním čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů slyší chválu především brankář Davida Raya. „Neuvěřitelné, co...

8. dubna 2026

Lehečka otočil duel s Tabilem, v Monte Carlu čeká i Macháče třetí kolo

Jiří Lehečka ve čtvrtfinálovém zápase v Hamburku.

Jiří Lehečka i Tomáš Macháč si na tenisovém Masters v Monte Carlu zahrají o čtvrtfinále. Jedenáctý nasazený Lehečka otočil zápas s Alejandrem Tabilem z Chile a po vítězství 4:6, 7:6 a 6:3 ho ve...

8. dubna 2026  14:16,  aktualizováno  16:45

Ne, Evenepoel do Roubaix nepojede. Už novinářům nelži, kárá ho bývalý šéf

Remco Evenepoel během klasiky Kolem Flander.

Neudělá to samé, co před závodem Kolem Flander i před Peklem severu? Neoznámí Remco Evenepoel opět na poslední chvíli, že bude oproti původním předpokladům startovat? Ano, i o této možnosti se nyní...

8. dubna 2026  16:42

Dynamo na křižovatce. Dohoda s majitelkou, výpověď ze stadionu, či prodej městu?

Jiří Skalák padá po souboji s brněnským Jakubem Klímou.

Zástupci Jihočeského kraje, města a bývalí hráči ve středu jednali o budoucnosti budějovického fotbalu. Situace kolem Dynama totiž kvůli sporům klubu s těmito institucemi dospěla do kritické fáze. Na...

8. dubna 2026  16:32

Maďar z Chomutova: V Popradu se nelíbil můj ksicht. Co si myslí o Češích?

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Oáza klidu v neklidné sezoně Chomutova? Zní to jako protimluv, ale reprezentační hokejový brankář Ádám Vay ji u Pirátů našel. V Popradu se stal nechtěným, severočeskému klubu pomohl maďarský obr...

8. dubna 2026  16:25

Zklamal jsi nás. Andy Murray čelí kritice za fotku u nástupiště z Harryho Pottera

Britský tenista Andy Murray

Bývalý tenisový šampion Andy Murray zveřejnil na sociálních sítích fotografii od ikonického vstupu na nástupiště 9 a 3/4, které znají fanoušci série Harry Potter. Zatímco většinu sledujících snímek...

8. dubna 2026  16:20

Nejnebezpečnější práce? Hrát za Floridu. Ale šampioni bez play off své vizi dál věří

Tomáš Nosek (92) z Florida Panthers si hledá cestu k zakončení na bránu...

Delší léto, než na které jsou zvyklí. Takový program mají hokejisté Florida Panthers, kteří ukončí stávající sezonu NHL po základní části. Obhájci titulu po dvou vyhraných finále, kdy pozvedli nad...

8. dubna 2026

Šulc vážně zraněný není, vrátí se rychle, říká Koubek. Nadmořská výška ho straší

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Rozptýlil velké obavy, že by národní tým přišel před světovým šampionátem o klíčového muže. Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek přiblížil zdravotní obtíže záložníka Pavla Šulce z francouzského...

8. dubna 2026  15:38

To je fofr! Ostravanky jdou do semifinále hned druhý den po svém postupu

Eliška Kubíčková z SBŠ Ostrava se s míčem valí obranou Levhartic Chomutov,...

Ani 22 hodin nemají basketbalistky SBŠ Ostrava na to, aby si oddechly po pětizápasové čtvrtfinálové bitvě s Levharticemi Chomutov, kterou ukončily úterním vítězstvím 83:72. Do semifinále nejvyšší...

8. dubna 2026  15:22

Trénujeme těla a na hlavu zapomínáme. Volleringová chce podpořit duševní osvětu

Demi Volleringová vítězí na klasice Kolem Flander.

Jako by trošku opisovala od Tadeje Pogačara. V ženské verzi Kolem Flander také ona zaútočila na ikonickém Oude Kwaremont, také ona se na něm zbavila veškeré konkurence a po devatenáctikilometrovém...

8. dubna 2026  15:10

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Totální výbuch Medveděva. Uhrál jen 17 míčů, dostal dva kanáry a mlátil raketou

Zklamaný Daniil Medveděv ve druhém kole Masters v Monte Carlu

O tom, že známý ruský bouřlivák Daniil Medveděv není žádným antukovým specialistou, se dobře ví. Ale že desátý tenista světového žebříčku ve svém prvním zápase v sezoně na tomto povrchu až takhle...

8. dubna 2026  14:47

Verdikty, které nedokážete pochopit. Kouč Realu se po porážce zlobil na sudího

Álvaro Arbeloa, trenér Realu Madrid, v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů proti...

Víkendovou porážkou na Mallorce si výrazně ztížili boj o španělský titul, další zaváhání v úterý pozdě večer fotbalistům Realu Madrid zkomplikovalo plány v Lize mistrů. „Mít trochu štěstí, tak jsme...

8. dubna 2026  14:44

