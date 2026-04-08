Smutní půlka Evropy. Zemřel basketbalový kouč Vujoševič, v Partizanu vedl i Veselého

Vujoševič vedl Partizan ve čtyřech obdobích a získal s ním dvanáct domácích titulů, triumf v Koračově poháru či šest prvenství v Jadranské lize. V Eurolize s ním vybojoval třetí místo v roce 1988 a v roce 2010 v kádru s Veselým účast ve Final Four zopakoval, byť tentokrát jeho výběr po dvou porážkách po prodloužení na medaili nedosáhl.
V trenérské roli působil i v konkurenčních bělehradských klubech Crvena zvezda, Radnički a OKK, prošel angažmá ve Španělsku (Oximesa), Itálii (Brescia, Pistoia a Pesaro), Rusku (CSKA Moskva), Francii (Limoges) a Rumunsku, kde zakončil kariéru ziskem titulu v roce 2021 (Kluž-Napoca).
Euroleague Basketball joins the Serbian and global basketball community in mourning the passing of coaching legend Dusko Vujosevic, who died at the age of 67.— EuroLeague (@EuroLeague) April 8, 2026
Na reprezentační úrovni vedl společnou reprezentaci Srbska a Černé Hory, potom samostatný černohorský tým a naposledy Bosnu a Hercegovinu.
„Evropský a srbský basketbal ztratil jednu z nejoddanějších osobností. Duško formoval generace hráčů a trenérů a zanechal v našem sportu nesmazatelnou stopu,“ uvedl Dejan Bodiroga, prezident Euroligy.