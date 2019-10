Nový kouč Brňanek: Brabence bránil, s Jelínkem má mistrovský titul

dnes 10:36

Jako hráč měl basketbalista Dušan Medvecký namířeno v roce 1984 do Brna, dohoda s NH Ostrava však místo toho rozhodla, že se z něho stal urputný soupeř brněnské Zbrojovky. „Vždycky jsme spolu bojovali o tituly,“ loví Medvecký několik desítek let staré vzpomínky na to, jak Ostrava za Zbrojovkou těsně zaostávala.