Do Ruska nemusíme, smál se po vyřazení z Eurocupu brněnský trenér

„Bylo to otevřené do posledního utkání. Bohužel nás zápasy s Gorzowem a Botasem, kde jsme prohrály skoro o třicet, stály postup,“ hledala důvod neúspěchu Veronika Remenárová.

Přesto kouč Dušan Medvecký hodnotil umístění v Eurocupu pozitivně. „Jsem spokojený, protože kdybychom postoupili, jeli bychom do Krasnojarsku a tam bychom cestovali asi 38 hodin, takže já jsem šťastný za tři vítězství,“ naoko odmítal postup kouč.

„Je to o zkušenostech pro naše holky. Nikdo nečekal, že vyhrajeme tři zápasy a budeme bojovat o postup ze skupiny. Holky už jsou zdravě sebevědomé a dokázaly otočit i ztrátu přesahující deset bodů,“ cenil si trenér psychické pohody v týmu.

Nyní se může klub z Králova Pole soustředit jen na domácí soutěž, kde je průběžně druhý. „O využití nabytých zkušeností se můžeme bavit v sobotu po zápase s Hradcem Králové. V lize je USK, to je úplně jinde, a potom pětice týmů, co je na stejné úrovni, tam patří i KP. Pak jsou týmy, které teprve získávají zkušenosti pro mladé hráčky. Moje holky už jsou tak na vlně, že od začátku nemusí hrát na plné pecky a potom, když zapnou na deset minut, vědí, že to bude proti slabším týmům stačit. Doufám, že zkušenosti si přeneseme z Eurocupu hlavně do utkání s vyrovnanou ligovou pětkou a že budeme hrát čtyřicet minut koncentrovaně,“ myslel už na sobotní utkání Medvecký. Na Hradec má KP z druhého místa jednobodový náskok.