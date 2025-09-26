„Jsou dvě haly, ke kterým mám vztah, ostravský Tatran a Nový Jičín,“ připomněl Medvecký, že většinu kariéry prožil v týmech NH Ostrava a Mlékárna Kunín, s níž má mistrovský titul. „Tatran je de facto můj domov. Prožil jsem tady devět deset sezon jako hráč a dalších deset jako trenér. Okolnosti asi chtěly, abych se vrátil domů.“
Do nejvyšší soutěže se jako trenér navracíte po více než roce. Co vás přesvědčilo?
Už jsem nechtěl trénovat, loni jsem se věnoval úplně jiné profesi (větrným elektrárnám – pozn. red.), ale Tatran je Tatran, Ostrava je Ostrava. Ludvík měl nějakou vizi už před nějakými sedmi lety, kdy jsme spolu seděli, a teď se trošku začíná naplňovat. Uvidíme, jestli se mu jeho sny vyplní, snad k nim trošku pomůžu.
Jak se rodil kádr družstva?
V červnu jsme dostali divokou kartu a začalo hektické období. Byly tady juniorky z širšího kádru mládežnických reprezentací, třeba Sofie Kaducová, která reprezentovala na mistrovství Evropy osmnáctiletých. České hráčky byly začátkem července už rozebrané, a proto jsme byli nuceni domluvit se s cizinkami. K tomu se nám podařilo získat Marii Staňkovou a Anežku Hrubou, což jsou reprezentantky do dvaceti let. Kádr jsme ještě doplnili o Pavlu Galvasovou, která hrávala za Olomouc.
Bude to stačit?
Poskládali jsme nadějné hráčky se zahraničními. Do budoucna se budeme snažit stavět hlavně na našich mládežnických reprezentantkách a na ostravských odchovankyních, na těch, s nimiž máme dlouhodobé smlouvy. Češek moc není, takže vždy bude prostor pro cizinky.
Nač si troufáte?
Těžko říct, všechny naše hráčky jsou prvoročačky, žádná nemá s žebeelkou (ženskou basketbalovou ligou) zkušenost, ale jsem spokojený s tím, jak trénují, s jakou energií, radostí. Bude záležet na tom, jak se vyrovnají s tlakem té soutěže. Uvidíme, co liga přinese. Až budoucnost ukáže, na co máme, protože náš tým je mladý a nezkušený. Hlavně bych chtěl, aby se klub v žebeelce zabydlel, aby v ní hrál důstojnou roli, abychom se vyhnuli baráži.
Ženy jste začal trénovat v roce 2019 v KP Brno a už jste u nich zůstal. Proč?
Tady nejde o nějaký test věrnosti. Nějaké nabídky od chlapů jsem měl, nicméně, když má kuchař u mého kamaráda hospodského víc peněz, než mi nabídli, tak to pro mě přestává mít smysl. Tady jsem doma, takže odpadá i cestování a bydlení po hotelech. Navíc nejsem bez manželky, bez rodiny, a tak jsem se domluvil s Ludvíkem.
Zkušenosti máte i ze Slavie Praha...
... Tam to dopadlo neslavně skrz kauzy majitele klubu (Ivo Kaderka byl i šéfem tenisového svazu, ale kvůli zneužívání státních dotací skončil ve vězení – pozn. red.).
Budou vzhledem k mladému a nezkušenému kádru vaše zápasy hodně o psychologii? Navíc s ženským kolektivem to nebývá jednoduché.
S tím už nemám problém. Ve svých šedesáti letech se otočím a vím, že mají nějaké svoje starosti. Být mladší, nevím, jestli bych to zvládal, ale nyní se svými zkušenostmi už beru vše v klidu. A náš tým je fajn. Není v něm žádný rušivý element.
Přesto mezi českou elitu se váš klub posunul z devátého místa třetí nejvyšší soutěže, což je pořádný skok.
Musíte si uvědomit, že naše holky hrály juniorskou extraligu, také proto jsme možnost hrát žebeelku přijali. Doplnili jsme kádr mládežnickými reprezentantkami a cizinkami. Samozřejmě je to velký skok. Jsem zvědavý, jak to holky zvládnou v hlavě, protože natrénováno mají, šikovné jsou a mají před sebou budoucnost. Nicméně hlava je velký otazník, takže uvidíme, jak se s tím poperou.