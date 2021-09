Á, přijeli dobře živení vojáci... Basketbalová Dukla ožila a vzpomíná

Pravda, ne zase příliš šmitořících. Sedmdesátiletý čahoun Zdeněk Kos, trojnásobný účastník olympijských her, se dvěma novými kyčlemi a budíkem u srdce, trošku pajdá, a tak trénoval výběr legend.

Jeho spoluhráč ze slavné olomoucké éry vojenské Dukly Václav Dvořák vedl druhý tým. Kvůli arytmii se také na palubovku v sedmdesáti nehnal, avšak jinak je ve výborné kondici; šlachovitému učiteli ze základní školy byste hádali o dvacet let méně. Výjimečné setkání.

Do klubové síně slávy byli gratulujícím fotbalovým internacionálem Davidem Rozehnalem uvedeni kromě Kose s Dvořákem také Vladimír Vrba, Vladimír Dzurilla, Dušan Tomajko a Pavel Pekárek, žel Drahomír Válek, Jiří Sedlák a Miloš Váňa in memoriam. Ocenění za ně převzala rodina.

Aktérům se vracely vzpomínky jako míče o desku za košem. Jak v letech 1973 a 1975 vyválčili v tuhých bitvách dva československé tituly.

„Byly to boje s VŠ Praha a Zbrojovkou Brno, které byly o něco lepší. Hned mi ta atmosféra naskočí,“ kývne Dvořák na lavičce a hlasitě zavelí ke střídání. „My jsme nebyli favoriti. To byla Zbrojovka, Slavia VŠ, pak se k tomu přidal Inter Bratislava. My jsme byli závislí, kdo přijde na vojnu. Štěstí bylo, že přišel Honza Bobrovský, s ním jsme udělali první titul,“ doplní Kos. „A druhý byl s Jirkou Zedníčkem. Trenér Drahomír Válek z nás vždy dokázal udělat dobrou partiu.“

Dvořák souhlasí: „S Kosem, Dzurillou, Hummelem a spol. jsme byli silná parta. Nikdy jsme neskončili hůř než třetí. Záleželo, jestli přišel hráč, který do toho pasoval, a my pak byli první nebo druzí.“ Rozuměli si také po zápasech.

„Trávili jsme soustředění na Pastvinách, kde byly sparťanské podmínky. Ale utužovalo to. Trénovali jsme hodně - dvakrát, někdy i třikrát denně. Sobota neděle byly dvojzápasy. My jsme v této hale byli skoro celý život,“ povídá Kos. „Parta je pro kolektivní sport strašně důležitá. Rozuměli jsme si i mimo palubovky, setkání s rodinami probíhalo. O tom to je.“

Dukla Olomouc vzpomínala na československé tituly exhibičním zápasem. Ve žlutém Jiří Okáč.

Pražský rodák Kos, dvojnásobný bronzový medailista z mistrovství Evropy, přišel do Olomouce na vojnu v devatenácti. A strávil v ní nejkrásnější sportovní roky. „Nejdůležitější! Poznal jsem svoji první manželku, narodily se tady děcka a já jsem sportovní kariéru absolvoval v Olomouci. Díky tomu, že jsem byl voják z povolání, byla to příjemnější cesta - podmínky, bydlení. Za to všechno vděčím Dukle a Ministerstvu národní obrany.“

Žije ve Vídni, kde učil do pětašedesáti na gymnáziu, raduje se ze sedmi vnoučat a do Česka zavítá jen výjimečně. „Krásný, nezapomenutelný. Všichni máme radost, že se vidíme,“ vypráví Kos pohnutě před halou.

Setkání československých šampionů 45 let od druhého titulu se mělo uskutečnit už loni, jenže covid to nedovolil. O to silnější byly emoce.

„Úžasné. Největší problém je, že jsem některé lidi už nepoznal, ale to je oboustranné. Musím poděkovat Tomáši Sedlákovi, že to setkání dal dohromady. Po tak dlouhé době je to nádherné,“ říká Kos.

„Prohospodařilo se to“

Armádní kluby napříč sporty nejsou zrovna oblíbené, což pocítili basketbalisté Dukly Olomouc spíše na Slovensku. „Spíkr už hlásil: Á, přijeli dobře živení vojáci z Olomouce,“ usmívá se Kos. „Dneska je uniforma oblíbená, tehdy nebyla, protože lidi chodili na vojnu. Dukly udělaly pro sport maximum, strašně chybí,“ přemítá Dvořák.

„Od rána do večera jsme měli vybavenou halu, měli jsme paní, která nám prala věci. Měl jsem se jak v Americe,“ pokračuje Kos.

Pro něj i Dvořáka sehrál klíčovou roli trenér Drahomír Válek, který jim opakoval: „Někdy skončíte a budete potřebovat džob.“ A tak se vrhli do knížek. „Mě, Vencu Dvořáka, Miloše Hradce, který bohužel umřel, Béďu Hummela, poslal na univerzitu. Vystudovali jsme Přírodovědeckou fakultu, tělocvik-zeměpis. Jemu vděčím, že jsem mohl v Rakousku učit,“ děkuje Kos.

Zdeněk Kos během exhibice, kterou Dukla Olomouc vzpomínala na československé tituly.

Ještě dnes však oba sedmdesátníky mrzí, že Dukla Olomouc, která vznikla v roce 1962 po přesunu licence z Dukly Mariánské Lázně díky porušení hráčské vojenské kázně, v roce 1994 zanikla. „To je pro mě velký smutek, že se nepodařilo tenkrát Duklu a univerzitu nějak skloubit a vytvořit silné družstvo, protože Olomouc je sportovní město, tady má veškerá odvětví. Atletika, šerm, díky řece Moravě i vodní sporty. Velká škoda, že basket tady nemá hlavní slovo,“ lituje Kos.

„Je hrozná škoda, že to odsud odešlo, protože základnu to mělo dobrou. Prohospodařilo se to,“ povzdechne si Dvořák. Věří však, že není všem dnům konec. Po zkáze Dukly nadšenci vytvořili občanské sdružení, které se pod hlavičkou BK Olomouc stalo členem Unie armádních sportovních klubů a působí v nižších soutěžích. Před dvěma lety se klub přejmenoval na BK DUKLA Olomouc.