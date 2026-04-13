Dubaj se rozhodla ke změně trenéra před posledním kolem základní části Euroligy. V pátečním utkání proti Valencii potřebuje nováček soutěže uspět, aby vystřídal Barcelonu na desáté pozici, která jako poslední zaručuje postup do vyřazovacích bojů.
Katalánský klub, kde působí Tomáš Satoranský a Jan Veselý, má s Dubají horší vzájemnou bilanci. Základní části zakončí Barcelona v pátek domácím zápasem proti Bayernu.
Sekulič je i trenérem slovinské reprezentace, která vede před českými basketbalisty v kvalifikaci mistrovství světa skupinu H. Smlouvu v Dubaji má do konce sezony. V Eurolize dosud netrénoval.
Tabelliniho štace v Paříži končí předčasně. Trenérský post přebírá jeho mladý asistent
V prestižní soutěži působil v této sezoně i jiný bývalý kouč Nymburka Francesco Tabellini, který loni v létě odešel od týmu českého šampiona do Paříže. Koncem března ve francouzském klubu skončil.