Detroit znovu hledí do propasti, ve druhém kole play off prohrál potřetí v řadě

Aktualizujeme   7:01
Detroit Pistons budou odvracet hrozbu vyřazení z play off NBA. V domácím pátém zápase druhého kola podlehli basketbalistům Cleveland Cavaliers 113:117 po prodloužení a v sérii ztrácejí 2:3 na zápasy. Teď potřebují uspět v Ohiu, kde jejich vyzyvatel letos ještě nezaváhal.
Donovan Mitchell (45) slaví výhru Cleveland Cavaliers na palubovce Detroit...

Donovan Mitchell (45) slaví výhru Cleveland Cavaliers na palubovce Detroit Pistons. | foto: Rick OsentoskiReuters

James Harden z Cleveland Cavaliers zakončuje na koš Detroit Pistons.
Donovan Mitchell (45) z Cleveland Cavaliers u míče v zápase s Detroit Pistons,...
Paul Reed (7) z Detroit Pistons zakončuje na koš Cleveland Cavaliers přes hlavu...
Cade Cunningham (2) z Detroit Pistons a rozhodčí Tyler Ford se přou.
Nasazené jedničky Východní konference přitom měly duel na domácí palubovce po většinu času pod kontrolou. O 15 bodů vedly v první půli, o devět ve 46. minutě. Cavaliers se však podařilo vyrovnat a v prodloužení dominovali.

Na vítězné straně se 30 body blýskl matador James Harden, je to jeho nejlepší střelecký počin v letošním play off. Donovan Mitchell dodal 21 bodů a náhradník Max Strus 20. Clevelandští poprvé v letošním play off uspěli na hostujícím hřišti.

Pistons nestačilo 39 bodů, devět asistencí a sedm doskoků Cadea Cunninghama, Daniss Jenkins ho doplnil 19 body.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště.

