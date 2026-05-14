Detroit znovu hledí do propasti, ve druhém kole play off prohrál potřetí v řadě

Nasazené jedničky Východní konference přitom měly duel na domácí palubovce po většinu času pod kontrolou. O 15 bodů vedly v první půli, o devět ve 46. minutě. Cavaliers se však podařilo vyrovnat a v prodloužení dominovali.
Na vítězné straně se 30 body blýskl matador James Harden, je to jeho nejlepší střelecký počin v letošním play off. Donovan Mitchell dodal 21 bodů a náhradník Max Strus 20. Clevelandští poprvé v letošním play off uspěli na hostujícím hřišti.
Pistons nestačilo 39 bodů, devět asistencí a sedm doskoků Cadea Cunninghama, Daniss Jenkins ho doplnil 19 body.
