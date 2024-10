Debakl z respektu i odkaz, který přežil Jugoslávii. Benaček vypráví o Draženovi

Za krátkou kariéru, kterou mu ve 28 letech ukončila tragická dopravní nehoda na německé dálnici, přesvědčil Dražen Petrovič mnohé o své výjimečnosti. A to i za Atlantikem v NBA, kde se na evropské hráče dlouho koukalo s despektem.

Svou zarputilostí a umem, jež mu vynesl přezdívku basketbalový Mozart, otevřel cestu mezi elitu všem více i méně známým „-čičům“, „-ničům a dalším „-ičům“. „A vlastně nejen jim a Evropanům, ale i dalším národům,“ vyzdvihuje Benaček přínos Dražena Petroviče.

Rodák ze Šibeniku byl svůj, jak už to u velkých osobností bývá.

Z dálky jste ho poznali díky houpavému stylu chůze, možná trochu připomínal kačera, v zápasech zase kvůli zpackané operaci nosních mandlí hrával s otevřenou pusou a vypláznutým jazykem. Nejen jugoslávští týmoví lékaři se tak často obraceli k nebesům: Hlavně, ať si ho v některém ze soubojů neukousne!

Na palubovce chtěl být nejlepší, planuly v něm jako ve správném srdcaři z Balkánu emoce. Některým mohl připadat jako rozmazlené dítě, které se občas se vybouří více, než je vhodné. Jednou byl tak nespokojen s výkonem rozhodčích, až na hlavu jednoho ze zapisovatelů u stolku vyprázdnil láhev vody.

Pověst sebevědomého hráče ho předcházela. O to hůře pak prožíval dlouhé vysedávání na lavičce v NBA, kde dostal více příležitostí až po přesunu z Portland Trail Blazers do New Jersey Nets. Ale po dvou výtečných sezonách měl i přesto jednat o budoucnosti v Panathinaikosu, ze kterého by se později přesunul k Boston Celtics.

Spekulacím o jeho možném návratu do Evropy ale trenér Benaček, který v té době působil jako hráč v athénském Panioniosu, nevěří: „Z NBA by nikdy neodešel. Chtěl dokázat, že je velký hráč, že se ostatní mýlí a že si zaslouží větší respekt. On chtěl být nejlepší a je jedno, že ve stejnou dobu exceloval Jordan. I s ním se chtěl rovnat.“

S legendou Chicago Bulls se střetl také na olympiádě v Barceloně už v dresu Chorvatska, a právě mužstvo okolo něj bylo tím, které aspoň částečně americkému Dream Teamu stačilo.

Možná i proto by spolkl hořkost nasbíranou za roky v NBA a vytrval. Na evropských palubovkách si totiž dokázal mnohé.

V roce 1979 v patnácti debutoval v Jugoslávské lize za Šibenku a brzy se stal lídrem týmu. Za zmínku nepochybně stojí finále soutěže 1983, kdy v rozhodujícím třetím zápase v poslední vteřině proměnil dva trestné hody, rozhodl o vítězství a nakrátko byl za hrdinu.

Dražen Petrovič na ramenou fanoušků Šibenky Šibenik

Ale kvůli pochybení rozhodčích se měl zápas opakovat. Výběr ze Šibeniku už se k dalšímu utkání na truc nedostavil a titul připadl Bosně Sarajevo i s Benačkem, který tvrdí: „Bral jsem to tehdy jako znamení, že z něj vyroste opravdový charakter a velký hráč. Možná někteří nevěřili, že ty hody dá, ale on s ledovým klidem proměnil oba.“

Přitom vynikajícím střelcem nebyl ani zdaleka od začátku, důležitou disciplínu musel v mládí pilovat ráno před školou. Naštěstí v Šibeniku bydlel nedaleko haly, a tak na koš posílal stovky (ne-li tisíc) pokusů denně. Až si ho historie zapamatovala jako přesného střelce ze střední a delší vzdálenosti.

43,7 procent takovou úspěšnost střelby za tři body měl Dražen Petrovič v NBA

Později Petrovič exceloval i v Ciboně, kam se přesunul po vojně v roce 1984. „A bez ní by byl ještě lepší, všichni jsme tam přišli o rok života, a nejen toho basketbalového,“ míní bývalý jugoslávský reprezentant.

Do historie se zapsal i jeho 112bodový večer proti lublaňské Olimpiji, která nastoupila s dorostenci kvůli chybám s registrací a schytala debakl. „Tehdy tím ukázal i respekt k soupeři, hrál naplno, neřekl si: To jsou nějací dorostenci, udělám šest bodů, však nějak vyhrajeme. Ne, on hrál nejlépe, jak mohl,“ říká Benaček a dodává: „Nikdo ho nemohl bránit, leda že by měl špatný den, ale jinak jsem vždycky říkal, že ho můžeme jen nenávidět.“

Úlitbu si od socialistického režimu vysloužil (dost možná i s přispěním dalších prostředků) u přestupu do Realu Madrid. Jugoslávští hráči totiž nesměli odejít do zahraničí před 28. narozeninami.

Petrovič nakonec odešel dříve a také ve španělském velkoklubu zářil. „Působil jsem tehdy v Aténách, kde se shodou okolností hrálo také finále Poháru vítězů pohárů, do kterého se dostal i Real. Šel jsem se na zápas podívat a dodnes si myslím, že to byl jeden z nejlepších duelů, který jsem v životě viděl. Draženův výkon byl dokonalý, hrál neuvěřitelně,“ vypráví Benaček o mači proti Casertě, v němž se Petrovič blýskl 62 body.

S Draženovým odkazem nakonec nezamával ani válečný konflikt, který Jugoslávii jinak zdevastoval, o čemž se přesvědčil i sám Petrovič během léta 1991. V New Jersey nahlásil, že jede za bratrem Aleksandarem na Floridu, ale tajně zamířil do Chorvatska.

O dva roky později celá jeho země truchlila, zprávy o jeho smrti způsobily šok. Na pohřbu ani jednou nezaznělo slovo Jugoslávie ani jugoslávský, přesto v regionu dodnes vládne hrdost na Dražena, který měl i srbskou krev.

„Po rozpadu šel každý národ svojí cestou, takže hrdinou všech bych ho nenazval, ale každý k němu choval obrovský respekt,“ vysvětluje Benaček. „Jugoslávie se sice rozpadla, ale basketbal tolik ne, přece jen poměrně rychle vznikla Jadranská liga jako nástupkyně té jugoslávské.“

Vzniklé Petrovičovy náhrobky v Šibeniku i v Záhřebu jsou i nyní téměř posvátným místem pro fanoušky a hráče bez ohledu na národnost.

Náhrobek Dražena Petroviče na hřbitově Mirogoj Socha Dražena Petroviče v Záhřebu

Což potvrdila i letošní zářijová exhibice v Záhřebu, na které se sešly hvězdy současného basketbalu společně s těmi bývalými, aby vzdali legendárnímu hráči hold.

Nechyběli Slovinec Luka Dončič, Srbové Boban Marjanovič a Bogdan Bogdanovič, ani Draženovi krajané v čele s bratrem Aleksandarem, Tonim Kukočem a Dinem Radjou. Mnozí z nich těžili právě z jeho průbojnické mise do NBA.

„A on by byl na své nástupce zajisté hrdý,“ nepochybuje Benaček.