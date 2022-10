Za udeření spoluhráče dostal basketbalista Golden State pokutu

Dvaatřicetiletý Green po rozmíšce praštil spoluhráče do obličeje na tréninku minulou středu. O několik dnů později se jemu i klubu omluvil a v sobotu uvedl, že bude nějaký čas mimo tým. Trenér Steve Kerr po úterním přípravném duelu proti Portlandu řekl, že celou situaci probral intenzivně se všemi hráči i vedením klubu.

„Bylo to vyčerpávající. Tohle je největší krize, kterou jsme tu měli za dobu, co jsem trenérem,“ uvedl Kerr, který trénuje Warriors od roku 2014. „Je to vážná věc. Nejsme dokonalí, ale budeme vycházet ze zkušeností, které jsme společně za těch osm let nasbírali, a věřit, že to je nejlepší rozhodnutí pro tým,“ dodal úspěšný kouč k rozhodnutí dvojnásobného olympijského vítěze Greena nesuspendovat.

Pod Kerrovým vedením vyhrálo Golden State ligu čtyřikrát během osmi sezon, naposledy letos. Green byl společně se Stephenem Currym a Klayem Thompsonem oporou všech mistrovských týmů, Poole získal v minulém ročníku první prsten šampiona.