Drahá rozlučka Satoranského? Celá situace je mi velmi nepříjemná, říká basketbalista

V neděli 29. listopadu proti Belgii se elitní rozehrávač rozloučí s 18 let dlouhou a mimořádně úspěšnou reprezentační kariérou. Utkání předkvalifikace o EuroBasket 2029 se odehraje v pražské hale Královka. A oznámené ceny vstupenek vyvolaly četné negativní reakce.
Nejlevnější místa vyjdou na 2700 korun, další kategorie stojí 2900, pak následují místa za 5900 a za nejdražší sedadla přímo u palubovky dáte 9900.
„Reprezentační rozlučka takové legendy, jakou je Tomáš Satoranský, je výjimečnou událostí. Věříme, že má svou hodnotu,“ vysvětluje cenotvorbu Česká basketbalová federace na svém Instagramu.
„Součástí vstupenky je navíc speciální reprezentační dres, který národní tým oblékne pouze jednou právě u příležitosti rozlučky Tomáše Satoranského.“
Upomínka na nejlepšího českého basketbalistu posledních let, který se vypracoval až do NBA a národnímu týmu pomohl třeba k šestému místu na mistrovství světa 2019 či kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu, představuje v ceně každé vstupenky 1690 korun.
Bez unikátního suvenýru by tedy nejlevnější místo vyšlo na 1010 korun. Ale možnost koupit si pouze lístek bez trikotu pořadatelé nenabízí.
„Naším cílem je, aby celé hlediště společně obléklo dres Tomáše Satoranského, který si to za svůj přístup k reprezentaci zaslouží,“ zdůvodňuje federace. „Zároveň dres vnímáme jako vzpomínku na výjimečný okamžik. Jejich počet je silně limitován a další nebudou vyráběny.“
A proč se bude hrát právě na Královce, která má kapacitu jen zhruba dva tisíce míst?
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Konec jedné úžasné éry. Satoranský se v listopadu rozloučí s reprezentací
Sám Satoranský si přál absolvovat svůj poslední reprezentační duel v rodné Praze. Dostat se takhle narychlo do nabitého programu O2 areny nešlo a další halu pro míčové sporty hlavní město nemá.
„Ve hře byly i Pardubice, kde jsem toho za nároďák odehrál nejvíc, ale tato možnost bohužel padla z důvodů konání jiné akce,“ prozradil 34letý hráč Hapoelu Tel Aviv. „Tím, že se jedná o důležitý soutěžní zápas, nikoliv o mnou organizovanou akci, je potřeba respektovat hrací termíny a kapacitní možnosti dostupných sportovních hal.“
Na závěr Satoranský ke kritice cen vstupenek a atmosféře kolem chystaného velkého zápasu dodává: „Celá tato situace je mi velmi nepříjemná a navedla mě na myšlenku, že bych po konci aktivní kariéry rád uskutečnil svou opravdovou rozlučku. Ta ale zatím není na pořadu dne, proto chci poděkovat všem fanouškům, kteří se už rozhodli vstupenku zakoupit.“
Jeho reprezentační rozlučka zatím vyprodaná není.