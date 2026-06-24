Nová vlna amerických nadějí: Dybantsa je jedničkou v nejslibnějším draftu tisíciletí

„Znamená to pro mě hrozně moc. Je to základní kámen, ale samozřejmě mě čeká ještě hodně práce,“ uvedl po draftu v New Yorku Dybantsa, jenž měří 206 cm a váží 98 kg.
Hráč, jehož matka je z Jamajky a otec z Konžské republiky, už o sobě dal vědět také na mezinárodní scéně. S americkou reprezentací Dybantsa v roce 2024 vyhrál mistrovství světa do 17 let a loni navázal triumfem na šampionátu do 19 let, kde byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem.
Jako druhého si Utah zvolil Darryna Petersona, jemuž podle všeho uškodilo jedenáct vynechaných zápasů v univerzitní sezoně kvůli zranění a nemoci.
Trojkou draftu byl Cameron Boozer, syn Carlose Boozera bude hrát za Memphis. Čtyřkou pak Caleb Wilson mířící do Chicaga.
Všichni čtyři by podle expertů byli v jiných letech považováni za horké kandidáty na první volbu a také na dalších pozicích jsou hráči, od kterých se mnohé očekává.
Řada klubů NBA proto vypustila sezonu, aby se před těmi dalšími posílila, na což reagovalo vedení soutěže novými draftovými pravidly. V následujících letech se již klubům nevyplatí být nejhorší.
Letošní draftový ročník je zároveň návratem amerického basketbalu. Na rozdíl od minulých let zabrali zástupci velmoci číslo jedna celou první desítku. Až jedenáctý Yaxel Lendeborg, jenž má kromě amerického i dominikánské občanství, a dvanáctý Aday Mara ze Španělska absolutní dominanci narušili.