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Nová vlna amerických nadějí: Dybantsa je jedničkou v nejslibnějším draftu tisíciletí

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  8:24
A. J. Dybantsa (vpravo) je jedničkou draftu NBA a posílí Washington, vítá ho...

A. J. Dybantsa (vpravo) je jedničkou draftu NBA a posílí Washington, vítá ho komisionář Adam Silver. | foto: Yuki IwamuraAP

Cameron Boozer jako jeden z favoritů draftu NBA 2026
Aday Mara, Yaxel Lendeborg a Morez Johnson Jr. (zleva), trio z univerzity...
Morez Johnson Jr., Aday Mara a Yaxel Lendeborg (zleva), trio z univerzity...
Aday Mara je nejvyšším hráčem draftu NBA 2026, jako číslo 12 si ho zvolili...
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Jedničkou letošního draftu NBA je americký basketbalista A. J. Dybantsa, jehož si v úterý vybral nejhorší tým uplynulého ročníku Washington Wizards. Devatenáctiletý rodák z Bostonu má za sebou úspěšnou sezonu v univerzitním mužstvu BYU Cougars, během níž nastřílel průměrně 25,5 bodu na zápas.

„Znamená to pro mě hrozně moc. Je to základní kámen, ale samozřejmě mě čeká ještě hodně práce,“ uvedl po draftu v New Yorku Dybantsa, jenž měří 206 cm a váží 98 kg.

Hráč, jehož matka je z Jamajky a otec z Konžské republiky, už o sobě dal vědět také na mezinárodní scéně. S americkou reprezentací Dybantsa v roce 2024 vyhrál mistrovství světa do 17 let a loni navázal triumfem na šampionátu do 19 let, kde byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem.

Jako druhého si Utah zvolil Darryna Petersona, jemuž podle všeho uškodilo jedenáct vynechaných zápasů v univerzitní sezoně kvůli zranění a nemoci.

Trojkou draftu byl Cameron Boozer, syn Carlose Boozera bude hrát za Memphis. Čtyřkou pak Caleb Wilson mířící do Chicaga.

Všichni čtyři by podle expertů byli v jiných letech považováni za horké kandidáty na první volbu a také na dalších pozicích jsou hráči, od kterých se mnohé očekává.

Řada klubů NBA proto vypustila sezonu, aby se před těmi dalšími posílila, na což reagovalo vedení soutěže novými draftovými pravidly. V následujících letech se již klubům nevyplatí být nejhorší.

Aday Mara, Yaxel Lendeborg a Morez Johnson Jr. (zleva), trio z univerzity Michigan se vešlo do první dvanáctky draftu NBA 2026.

Letošní draftový ročník je zároveň návratem amerického basketbalu. Na rozdíl od minulých let zabrali zástupci velmoci číslo jedna celou první desítku. Až jedenáctý Yaxel Lendeborg, jenž má kromě amerického i dominikánské občanství, a dvanáctý Aday Mara ze Španělska absolutní dominanci narušili.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Ružomberok vs. MalženiceFotbal - - 24. 6. 2026:Ružomberok vs. Malženice //www.idnes.cz/sport
24. 6. 11:00
  • 1.38
  • 4.49
  • 7.29
Topo vs. KrumichTenis - - 24. 6. 2026:Topo vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
24. 6. 11:30
  • 2.10
  • -
  • 1.66
Slovácko vs. JihlavaFotbal - - 24. 6. 2026:Slovácko vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
24. 6. 12:00
  • 1.32
  • 4.89
  • 8.20
Kopřiva vs. BuseTenis - - 24. 6. 2026:Kopřiva vs. Buse //www.idnes.cz/sport
24. 6. 12:30
  • 2.21
  • -
  • 1.67
Valentová vs. TomljanovićováTenis - - 24. 6. 2026:Valentová vs. Tomljanovićová //www.idnes.cz/sport
24. 6. 13:30
  • 2.13
  • -
  • 1.71
Sönmezová vs. BejlekTenis - - 24. 6. 2026:Sönmezová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
24. 6. 15:30
  • 1.59
  • -
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