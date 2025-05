S jeho příchodem by mohli Mavericks získat novou vycházející hvězdu poté, co v průběhu této sezony nečekaně vyměnili Luku Dončiče do Los Angeles Lakers a po loňské účasti ve finále ani nepostoupili do play off.

Dallas si bude moci volit jedničku draftu teprve podruhé v klubové historii, v roce 1981 si vybral Marka Aguirrea. Loterie rozhoduje o pořadí od roku 1985 a od té doby jen tři kluby získaly právo první volby s menší výchozí pravděpodobností než letos Mavericks. Rekordem je 1,52 procenta, s kterými se v roce 1993 přiklonilo štěstí k Orlandu.

Cooper Flagg zakončuje. Kon Knueppel a Cooper Flagg sledují v Chicagu draftovou loterii.

Po Dallasu budou vybírat San Antonio, Philadelphia a Charlotte. Až po nich přijde na řadu jako pátý v pořadí nejslabší tým této sezony Utah.

Za jasnou jedničku draftu je považován osmnáctiletý rozehrávač univerzity Duke Flagg, ověnčený titulem nejlepší univerzitní hráč roku.

Volba talentů se uskuteční 25. a 26. června v New Yorku.