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Válečníci zase mají chemii i energii. Šlape duo Vyoral - Houška, Štěrba (ne)udivuje

Ondřej Bičiště
  10:14
Děčínští basketbalisté nastupují k zápasu, zleva Marek Houška, Jan Kopecký,...

Děčínští basketbalisté nastupují k zápasu, zleva Marek Houška, Jan Kopecký, Josef Gabriel, Oliver Žižka. | foto: Loko BaliMania Plzeň

Děčínský pivotman Marius Grazulis
Milan Tomáš Stráněl z Brna smečuje proti Děčínu.
Vojtěch Synáček z Brna útočí v zápase s Děčínem, hlídá ho Erik Timko.
Děčínský Válečník během utkání Maxa NBL
14 fotografií
Na jásání je ještě brzy, i když basketbaloví Válečníci vstoupili do nového ligového ročníku čtyřmi výhrami z pěti zápasů. Jedna věc je ale vidět už teď: v kabině je zpátky chemie, která v ní loni chyběla. „Samozřejmě přijdou těžší chvíle a všechno nebude jen růžové. Ale nejdůležitější pro nás je, že chemie a energie v týmu funguje,“ vidí Lukáš Houser, děčínský generální manažer.

V minulé sezoně se mužstvo nepodařilo stmelit hlavně kvůli nevhodnému výběru cizinců, letos je to jiná písnička. Nováčci Zaccharie Mortant, Marius Grazulis i Erik Timko zapadli skvěle. „Lidsky jsme je trefili stoprocentně. A zatím jsem rád i za to, jak se prezentují herně,“ chválí šéf.

Děčín v úvodních pěti kolech čtyřikrát zvítězil, padl jen v Opavě. „Je to pro mě dobré znamení, že jsme konkurenceschopní. Ještě jsme nenarazili na top týmy, jako jsou Slavia a Pardubice, ale s tím mladým týmem, co máme, předvádíme dobrý basket.“

Kromě cizinců si dobře sedla i nová rozehrávačská dvojice Armexu Vyoral – Houška. „Přináší přesně to, co jsme chtěli. Zkušenost s mládím, dva rozdílné typy rozehrávačů.“

Děčínský pivotman Marius Grazulis
Milan Tomáš Stráněl z Brna smečuje proti Děčínu.
Vojtěch Synáček z Brna útočí v zápase s Děčínem, hlídá ho Erik Timko.
Děčínský Válečník během utkání Maxa NBL
14 fotografií

Talent Marek Houška nakoukl do ligy v šestnácti už během minulé sezony, teď je mu sedmnáct a jeho role významně stoupla.

V průměru tráví na palubovce skoro 20 minut a dává 8,8 bodu, což z něj dělá druhého nejlepšího střelce Válečníků. „Já spíš sleduju jeho přínos pro tým, který je velký. Počítali jsme s tím, že minuty dostane, a on dokazuje, že je má oprávněně.“

Houška zaujme nejen produktivitou, občas už si dovolí i nějakou drzou fintu. „Ani to mě nepřekvapuje, měl to v sobě vždy, nebojí se toho,“ oceňuje Houser.

Jeho starší parťák Tomáš Vyoral se zatím střelecky trochu trápí. „Jeho přínos je v tom, jak dokáže řídit tým. Že teď nemá taková procenta střelby, to je to poslední, co nás trápí. Může to přijít, až to budeme opravdu potřebovat,“ věří šéf 34letému exreprezentantovi.

Trochu nečekaným ofenzivním tahounem je zatím pivot Jan Štěrba s průměrem 11,2 bodu. „Čekali jsme to, víme, co v něm je. Teď je tu jeden z mála zkušených hráčů, musí to být na něm. Věděl, do jaké role jde, a plní ji dobře.“

Generální manažer děčínského basketbalového klubu Lukáš Houser.

V minulých třech sezonách Děčín pokaždé skončil v play off v sedmém zápase, který hrál kvůli horšímu postavení v tabulce na palubovce soupeře. I proto letos cílí na první čtyřku.

„Rádi bychom, ale nejdříve se musíme koukat na postup do skupiny A1. Je fajn, že jsme po pěti kolech nahoře, ale třeba Opava, Brno či USK hrají pod své možnosti. Určitě se to ještě zamotá,“ očekává Houser.

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