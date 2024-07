Mitchell prodlouží s Clevelandem smlouvu o tři roky za 150 milionů dolarů

V součtu s posledním rokem stávajícího kontraktu si sedmadvacetiletý hráč přijde v následujících čtyřech letech na 185 milionů dolarů (4,34 miliardy korun). O hráče byl velký zájem v jiných klubech, Mitchell ale současně s informacemi o nové smlouvě potvrdil setrvání v Clevelandu na sociální síti X.

Mitchell prvních pět sezon v NBA odehrál za Utah, který si jej v roce 2017 vybral jako sedmnáctku draftu. Předloni se přesunul do Clevelandu, kde v první sezoně zaznamenal životní průměr 28,3 bodu na zápas a v té následující předvedl druhý nejlepší (26,6); k tomu přidal osobní maxima v asistencích (6,1 na zápas) a doskocích (5,1).

V základní části kvůli zranění kolena odehrál jen 55 zápasů, v play off byl strůjcem postupu do druhého kola, poté co v 6. a 7. zápase s Orlandem nastřílel v součtu 89 bodů. Následnou sérii s pozdějšími šampiony z Bostonu neodehrál celou kvůli tříslu.

Za dosavadní sedmiletou kariéru v NBA má Mitchell na kontě 468 utkání a průměr 24,8 bodu na zápas. Budoucí smlouva zahrnuje hráčskou opci pro poslední sezonu (2027/28), což mu umožní stát se volným hráčem a při splnění podmínky desetileté kariéry také zajistí nárok na pětiletý kontrakt s maximálním možným příjmem 380 milionů dolarů.