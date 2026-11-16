Dončičovi se vrátily čtyřicítky, Lakers vyhráli poosmé v řadě. Dál vítězí i Spurs

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  8:55
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Luka Dončič (77) z Los Angeles Lakers útočí v zápase s Phoenix Suns, hledí si...

Luka Dončič (77) z Los Angeles Lakers útočí v zápase s Phoenix Suns, hledí si ho Jordan Goodwin (23). | foto: Danielle CortezReuters

Reed Sheppard z Houston Rockets s míčem mezi dvěma obránci WashingTon Wizards,...
Brayden Burries (vlevo) z Milwaukee Bucks se dere ke koši Atlanta Hawks, brzdí...
Luka Dončič z LA Lakers se raduje ze své trefy proti Phoenix Suns.
Khris Middleton (vpravo) z Washington Wizards přihrává v zápase s Houston...
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Los Angeles Lakers zdolali basketbalisty Phoenix Suns 131:123 a jejich nejlepší střelec Luka Dončič se blýskl 43 body. Kaliforňané v NBA uspěli poosmé v řadě a v Západní konferenci se dělí o první příčku se San Antonio Spurs. Texaský celek přehrál Utah 110:102 a připsal si dokonce už 12. triumf za sebou.

Boston vyhrál nad Dallasem úvodní čtvrtinu o rekordních 33 bodů a nakonec protivníka deklasoval 131:94.

Lakers vedli proti Suns až o 31 bodů a na jejich výhře už nic nezměnila ani nepovedená poslední čtvrtina. Nejlepší střelec ligy Dončič odehrál 36 minut, trefil 13 z 28 střel a 12 ze 14 šestek. Přispěl také devíti asistencemi a na minimálně 40 bodů dosáhl posedmé z posledních deseti utkání. V dresu Lakers mu sekundoval s 22 body Quentin Grimes, na druhé straně se s 26 body nejvýrazněji prosadil Collin Gillespie.

Ve skvělé formě je rovněž San Antonio, které po dvou úvodních porážkách uspělo ve 12 utkáních za sebou. V Utahu ho vedli Dylan Harper s 31 body a Victor Wembanyama s 26 body, deseti doskoky, šesti asistencemi a pěti bloky.

Sestřih všech nedělních zápasů NBA:

Dvanácté porážce Utahu v řadě nezabránil ani Mo Bamba, který nastřílel 26 bodů a předvedl svůj nejlepší výkon od roku 2022, atypicky si pomohl šesti trojkami, na které potřeboval jen šest pokusů. Jazz jsou společně s Milwaukee s bilancí 1-13 nejhoršími celky soutěže.

Boston proti Dallasu vyhrál první čtvrtinu 42:9 a stanovil klubový rekord v nejvyšším rozdílu ve skóre po úvodní části. V historii NBA je 33 bodů třetím nejlepším výkonem: lepší byli Lakers v roce 1987 s náskokem 36 bodů a Buffalo Braves, předchůdci dnešních Clippers, s 35 body v roce 1972.

Celtics nakonec k triumfu 131:94 dovedl především autor 32 bodů Jayson Tatum. S bilancí 11-2 drží Boston první místo na východě, vyhrál už šestkrát za sebou, druhá Philadelphia má o jednu porážku víc.

Sixers v neděli porazili Indianu 131:124 i díky 31 bodům Jaylena Browna, 27 bodů přidal Tyrese Maxey. LeBron James zaznamenal 15 bodů a 11 asistencí, díky kterým se posunul na třetí příčku historické tabulky NBA před Jasona Kidda. Nyní jich má 12 092, vede John Stockton s 15 806 přihrávkami.

„Jde o velkou poctu, něco takového jsem v kariéře nečekal. Finální přihrávky pro mě ale znamenaly vždycky hodně: pohyb míče, schopnost najít spoluhráče a dostat ho k němu v pravý čas,“ komentoval James svůj milník.

Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 37 bodů a Oklahoma City Thunder zdolali Sacramento Kings 125:103. Počtvrté v řadě uspěl Houston, jenž porazil jasně 147:119 Washington.

Šampioni z New Yorku sice s Torontem ztráceli až 13 bodů, přesto po prodloužení zvítězili 112:108. Karl-Anthony Towns pomohl 28 body a 17 doskoky, také Jalen Brunson nastřílel 28 bodů.

NBA – výsledky

Toronto Raptors - New York Knicks 108:112 po prodl.
Boston Celtics - Dallas Mavericks 131:94
Washington Wizards - Houston Rockets 119:147
Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks 106:113
Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder 103:125
Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 131:124
Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 123:131
Los Angeles Clippers - Charlotte Hornets 113:105
Utah Jazz - San Antonio Spurs 102:110

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