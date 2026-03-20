Dončič zazářil 60 body, James odehrál 1611. utkání v základní části a vyrovnal rekord

Autor: ,
  9:37
Slovinec Luka Dončič pomohl v NBA 60 body k výhře basketbalistů Los Angeles Lakers na hřišti Miami 134:126. LeBron James odehrál v dresu vítězů 1611. utkání v základní části a vyrovnal rekord Roberta Parishe. Lakers uspěli poosmé za sebou a jsou třetí v Západní konferenci. Phoenix podlehl 100:101 San Antoniu, o jehož triumfu rozhodl košem 1,1 sekundy před koncem Victor Wembanyama.
LeBron James z Los Angeles Lakers slaví v utkání NBA proti Miami.

5 fotografií

Dončič na 60 bodů potřeboval 30 střel, z nichž trefil 18. Proměnil devět trojek ze 17 pokusů a přidal sedm doskoků. Více bodů zaznamenala slovinská hvězda jen v roce 2024 proti Atlantě, které nasázela ještě v dresu Dallasu 73 bodů. Šedesáti body vyrovnal Dončič svůj druhý nejlepší výkon v lize.

Jednačtyřicetiletý James, který se potýká s bolavou nohou, předvedl triple double za 19 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí. „Jestli si někdo zaslouží překonat rekord železného muže, pak LeBron. Výborně se o sebe stará, jde o poctu basketbalové dlouhověkosti,“ řekl po duelu Parish, jenž ukončil kariéru v roce 1997. Pro Jamese je to další historický zápis v krátké době, začátkem března nejlepší střelec v historii NBA překonal rekord Kareema Abdula-Jabbara v počtu proměněných košů z pole.

„Uvědomuje si svou pozici. Pořád mluví o tom, že basket nejde ošidit, a ví, že je jedním z nejlepších hráčů všech dob. S tím přichází velká zodpovědnost a on dělá vše, co je v jeho silách, aby této zodpovědnosti dostál,“ řekl o Jamesovi trenér Lakers J.J. Redick.

Jeho svěřenci otočili zápas v Miami ve třetí čtvrtině, kterou ovládli 38:23. Heat nestačilo ani 28 bodů a 10 doskoků Bama Adebaya, 21 bodů Tylera Herra nebo 20 bodů Normana Powella. Hosté stříleli 45 trestných hodů, z nichž trefili 34.

Phoenix vedl v San Antoniu ještě minutu před koncem o pět bodů, ale v samém závěru Wembanyama proměnil těžký pokus přes hráče z odskoku a skóre otočil. Na výhře Spurs se podílel 34 body a 12 doskoky. Francouzskému pivotovi sekundoval s 23 body De’Aaron Fox. Phoenix spoléhal hlavně na Collina Gillespieho s 24 nebo Devina Bookera s 22 body.

Dvacetiletý nováček soutěže V.J. Edgecombe si 38 body vytvořil střelecký rekord a pomohl Philadelphii k triumfu v Sacramentu 139:118. Přidal i 11 asistencí. Justin Edwards přispěl k vítězství 32 body, Kings vedl Maxime Raynaud s 30 body.

Cleveland zvítězil v Chicagu 115:110 i díky 36 bodům Jamese Hardena, Evan Mobley nasbíral 26 bodů a 14 doskoků.

I bez svého tahouna Cadea Cunninghama, jenž léčí zkolabovanou plíci, zvítězil Detroit ve Washingtonu 117:95. Lídra Východní konference táhl s 24 body a 11 doskoky Jalen Duren, na druhé straně si 21 bodů připsal Tristan Vukčevič. Washington prohrál už počtrnácté v řadě, horší je pouze Indiana s 15 porážkami za sebou.

Výsledky NBA

Charlotte - Orlando 130:111
Washington - Detroit 95:117
Miami - LA Lakers 126:134
Chicago - Cleveland 110:115
New Orleans - LA Clippers 105:99
San Antonio - Phoenix 101:100
Utah - Milwaukee 128:96
Sacramento - Philadelphia 118:139

Tabulky soutěže (týmy označené „x“ mají jistý postup do vyřazovací části, „y“ znamená prvenství v divizi)

Východní konference:

Atlantická divize:

1.x-Boston69462366,7
2.x-New York70452564,3
3.Toronto68392957,4
4.Philadelphia70383254,3
5.Brooklyn69175224,6

Centrální divize:

1.x-Detroit69501972,5
2.x-Cleveland70432761,4
3.Milwaukee69284140,6
4.Chicago70284240,0
5.Indiana70155521,4

Jihovýchodní divize:

1.Atlanta69383155,1
2.Orlando69383155,1
3.Miami70383254,3
4.Charlotte70363451,4
5.Washington69165323,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.x-San Antonio70521874,3
2.x-Houston68412760,3
3.Memphis68244435,3
4.New Orleans71254635,2
5.Dallas70234732,9

Pacifická divize:

1.x-LA Lakers70452564,3
2.x-Phoenix70393155,7
3.LA Clippers70343648,6
4.Golden State69333647,8
5.Sacramento71185325,4

Severozápadní divize:

1.y-Oklahoma City70551578,6
2.x-Minnesota70432761,4
3.x-Denver70422860,0
4.Portland70343648,6
5.Utah70214930,0
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.