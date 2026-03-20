Dončič zazářil 60 body, James odehrál 1611. utkání v základní části a vyrovnal rekord

Dončič na 60 bodů potřeboval 30 střel, z nichž trefil 18. Proměnil devět trojek ze 17 pokusů a přidal sedm doskoků. Více bodů zaznamenala slovinská hvězda jen v roce 2024 proti Atlantě, které nasázela ještě v dresu Dallasu 73 bodů. Šedesáti body vyrovnal Dončič svůj druhý nejlepší výkon v lize.
Jednačtyřicetiletý James, který se potýká s bolavou nohou, předvedl triple double za 19 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí. „Jestli si někdo zaslouží překonat rekord železného muže, pak LeBron. Výborně se o sebe stará, jde o poctu basketbalové dlouhověkosti,“ řekl po duelu Parish, jenž ukončil kariéru v roce 1997. Pro Jamese je to další historický zápis v krátké době, začátkem března nejlepší střelec v historii NBA překonal rekord Kareema Abdula-Jabbara v počtu proměněných košů z pole.
„Uvědomuje si svou pozici. Pořád mluví o tom, že basket nejde ošidit, a ví, že je jedním z nejlepších hráčů všech dob. S tím přichází velká zodpovědnost a on dělá vše, co je v jeho silách, aby této zodpovědnosti dostál,“ řekl o Jamesovi trenér Lakers J.J. Redick.
Jeho svěřenci otočili zápas v Miami ve třetí čtvrtině, kterou ovládli 38:23. Heat nestačilo ani 28 bodů a 10 doskoků Bama Adebaya, 21 bodů Tylera Herra nebo 20 bodů Normana Powella. Hosté stříleli 45 trestných hodů, z nichž trefili 34.
Phoenix vedl v San Antoniu ještě minutu před koncem o pět bodů, ale v samém závěru Wembanyama proměnil těžký pokus přes hráče z odskoku a skóre otočil. Na výhře Spurs se podílel 34 body a 12 doskoky. Francouzskému pivotovi sekundoval s 23 body De’Aaron Fox. Phoenix spoléhal hlavně na Collina Gillespieho s 24 nebo Devina Bookera s 22 body.
Dvacetiletý nováček soutěže V.J. Edgecombe si 38 body vytvořil střelecký rekord a pomohl Philadelphii k triumfu v Sacramentu 139:118. Přidal i 11 asistencí. Justin Edwards přispěl k vítězství 32 body, Kings vedl Maxime Raynaud s 30 body.
Cleveland zvítězil v Chicagu 115:110 i díky 36 bodům Jamese Hardena, Evan Mobley nasbíral 26 bodů a 14 doskoků.
I bez svého tahouna Cadea Cunninghama, jenž léčí zkolabovanou plíci, zvítězil Detroit ve Washingtonu 117:95. Lídra Východní konference táhl s 24 body a 11 doskoky Jalen Duren, na druhé straně si 21 bodů připsal Tristan Vukčevič. Washington prohrál už počtrnácté v řadě, horší je pouze Indiana s 15 porážkami za sebou.
Výsledky NBA
Charlotte - Orlando 130:111
Tabulky soutěže (týmy označené „x“ mají jistý postup do vyřazovací části, „y“ znamená prvenství v divizi)
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|x-Boston
|69
|46
|23
|66,7
|2.
|x-New York
|70
|45
|25
|64,3
|3.
|Toronto
|68
|39
|29
|57,4
|4.
|Philadelphia
|70
|38
|32
|54,3
|5.
|Brooklyn
|69
|17
|52
|24,6
Centrální divize:
|1.
|x-Detroit
|69
|50
|19
|72,5
|2.
|x-Cleveland
|70
|43
|27
|61,4
|3.
|Milwaukee
|69
|28
|41
|40,6
|4.
|Chicago
|70
|28
|42
|40,0
|5.
|Indiana
|70
|15
|55
|21,4
Jihovýchodní divize:
|1.
|Atlanta
|69
|38
|31
|55,1
|2.
|Orlando
|69
|38
|31
|55,1
|3.
|Miami
|70
|38
|32
|54,3
|4.
|Charlotte
|70
|36
|34
|51,4
|5.
|Washington
|69
|16
|53
|23,2
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|x-San Antonio
|70
|52
|18
|74,3
|2.
|x-Houston
|68
|41
|27
|60,3
|3.
|Memphis
|68
|24
|44
|35,3
|4.
|New Orleans
|71
|25
|46
|35,2
|5.
|Dallas
|70
|23
|47
|32,9
Pacifická divize:
|1.
|x-LA Lakers
|70
|45
|25
|64,3
|2.
|x-Phoenix
|70
|39
|31
|55,7
|3.
|LA Clippers
|70
|34
|36
|48,6
|4.
|Golden State
|69
|33
|36
|47,8
|5.
|Sacramento
|71
|18
|53
|25,4
Severozápadní divize:
|1.
|y-Oklahoma City
|70
|55
|15
|78,6
|2.
|x-Minnesota
|70
|43
|27
|61,4
|3.
|x-Denver
|70
|42
|28
|60,0
|4.
|Portland
|70
|34
|36
|48,6
|5.
|Utah
|70
|21
|49
|30,0