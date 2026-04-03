Dončič strádal, zranil se a Lakers schytali výprask, Portland dál vítězí i bez Krejčího

Už osmý z posledních deseti zápasů vyhráli basketbalisté Portlandu, tentokrát v NBA zvítězili 118:106 nad New Orleans Pelicans. V tabulce Západní konference se tak dostali na osmé místo před Los Angeles Clippers, kteří prohráli se San Antoniem 99:118. Pokud Trail Blazers tuto pozici udrží, v play in by jim stačilo vyhrát jeden ze dvou duelů k postupu do vyřazovacích bojů. Naopak z deváté či desáté pozice musí triumfovat dvakrát. Český univerzál Vít Krejčí za Portland nenastoupil, kvůli poraněnému lýtku nehraje už od poloviny března.
foto: AP

Portland už má dlouho jistou účast v play in a zároveň už se nemůže dostat do nejlepší šestky, která jde rovnou do play off. Nicméně být do osmého místa je velká výhoda, proto se Trail Blazers nijak nešetří a i bez několika zraněných včetně Krejčího či jedné z hvězd týmu Jeramiho Granta jedou na vítězné vlně.

Aktuálně mají na Clippers náskok jedné výhry a o odehraný zápas více. Ve zbytku základní části je nyní čekají těžké zápasy s Denverem a San Antoniem a poté další přímý souboj s Clippers. Dlouhodobou fázi zakončí proti Sacramentu. To Clippers teď mají dva lehčí soupeře, poté Oklahoma City Thunder, právě Portland a Golden State Warriors. Proto bude vzájemný zápas 11. dubna zřejmě klíčový.

V noci na pátek Portland prohrával proti New Orleans už o deset bodů, ale dobrým kolektivním výkonem skóre otočil. Jrue Holiday k tomu pomohl 27 body a 9 asistencemi, Deni Avdija přidal 26 bodů, 8 doskoků a 7 asistencí a Toumani Camara 23 bodů. Především si Blazers pomohli 20 trojkami.

Los Angeles Lakers utrpěli debakl s obhájci titulu Oklahoma City Thunder 96:139, navíc přišli o svou hvězdu a nejlepšího střelce sezony Luku Dončiče, který ve třetí čtvrtině odstoupil s poraněným stehenním svalem. Vážnost zranění zatím není známa. Thunder vyhráli šestnáctý z posledních sedmnácti vzájemných zápasů. Jen šestkrát v historii utrpěli Lakers vyšší porážku. Tou nejtěžší byl výprask o 49 bodů v roce 2017 s Dallasem.

Původně mělo jít o souboj dvou kandidátů na cenu pro nejužitečnějšího hráče základní části. Jenže Lakers se s Dončičem vůbec nedostali do hry a OKC od začátku dominovali. I díky 28 bodům Shaie Gilgeouse-Alexandera. Už po první čtvrtině vedli o 23 bodů a v poločase o 31 bodů. Zápas pak v klidu dohrávali i s náhradníky. Hned 32 bodů dali domácí z protiútoků.

Dončič, který v pěti z posledních sedmi zápasů nastřílel přes 40 bodů, se tentokrát přes obranu Luguentze Dorta těžko prosazoval. A když se ve třetí čtvrtině snažil o individuální akci, při obrátce zastavil a začal poskakovat po jedné noze s viditelnou velkou bolestí. Následně zápas opustil s 12 body na kontě, což je pro něj minimum této sezony.

Detroit zvítězil nad Minnesotou 113:108 a už má na dosah prvenství v tabulce Východní konference. Stačí mu k tomu ještě jedna výhra ze zbylých pěti zápasů. Daniss Jenkins přispěl 26 body a 8 asistencemi. Detroit má sedm výher z devíti zápasů, které odehrál bez zraněné hvězdy Cadea Cunninghama.

San Antonio si připsalo už jedenáctou výhru v řadě, přestože proti Los Angeles Clippers nemohli Spurs nasadit Victora Wembanyamu. Jiných šest hráčů ale mělo dvouciferný počet bodů, Spurs tak dále tlačí na OKC v boji o nejlepší tým soutěže. Pět duelů před koncem základní části na Thunder ztrácejí dvě výhry.

Výsledky NBA

Charlotte - Phoenix 127:107
Detroit - Minnesota 113:108
Oklahoma City - LA Lakers 139:96
Golden State - Cleveland 111:118
Portland - New Orleans 118:106
LA Clippers - San Antonio 99:118

