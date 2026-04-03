Dončič strádal, zranil se a Lakers schytali výprask, Portland dál vítězí i bez Krejčího

Portland už má dlouho jistou účast v play in a zároveň už se nemůže dostat do nejlepší šestky, která jde rovnou do play off. Nicméně být do osmého místa je velká výhoda, proto se Trail Blazers nijak nešetří a i bez několika zraněných včetně Krejčího či jedné z hvězd týmu Jeramiho Granta jedou na vítězné vlně.
Aktuálně mají na Clippers náskok jedné výhry a o odehraný zápas více. Ve zbytku základní části je nyní čekají těžké zápasy s Denverem a San Antoniem a poté další přímý souboj s Clippers. Dlouhodobou fázi zakončí proti Sacramentu. To Clippers teď mají dva lehčí soupeře, poté Oklahoma City Thunder, právě Portland a Golden State Warriors. Proto bude vzájemný zápas 11. dubna zřejmě klíčový.
V noci na pátek Portland prohrával proti New Orleans už o deset bodů, ale dobrým kolektivním výkonem skóre otočil. Jrue Holiday k tomu pomohl 27 body a 9 asistencemi, Deni Avdija přidal 26 bodů, 8 doskoků a 7 asistencí a Toumani Camara 23 bodů. Především si Blazers pomohli 20 trojkami.
Los Angeles Lakers utrpěli debakl s obhájci titulu Oklahoma City Thunder 96:139, navíc přišli o svou hvězdu a nejlepšího střelce sezony Luku Dončiče, který ve třetí čtvrtině odstoupil s poraněným stehenním svalem. Vážnost zranění zatím není známa. Thunder vyhráli šestnáctý z posledních sedmnácti vzájemných zápasů. Jen šestkrát v historii utrpěli Lakers vyšší porážku. Tou nejtěžší byl výprask o 49 bodů v roce 2017 s Dallasem.
Podívejte se na nejzajímavější momenty z duelu Thunder – Lakers:
Původně mělo jít o souboj dvou kandidátů na cenu pro nejužitečnějšího hráče základní části. Jenže Lakers se s Dončičem vůbec nedostali do hry a OKC od začátku dominovali. I díky 28 bodům Shaie Gilgeouse-Alexandera. Už po první čtvrtině vedli o 23 bodů a v poločase o 31 bodů. Zápas pak v klidu dohrávali i s náhradníky. Hned 32 bodů dali domácí z protiútoků.
Dončič, který v pěti z posledních sedmi zápasů nastřílel přes 40 bodů, se tentokrát přes obranu Luguentze Dorta těžko prosazoval. A když se ve třetí čtvrtině snažil o individuální akci, při obrátce zastavil a začal poskakovat po jedné noze s viditelnou velkou bolestí. Následně zápas opustil s 12 body na kontě, což je pro něj minimum této sezony.
Detroit zvítězil nad Minnesotou 113:108 a už má na dosah prvenství v tabulce Východní konference. Stačí mu k tomu ještě jedna výhra ze zbylých pěti zápasů. Daniss Jenkins přispěl 26 body a 8 asistencemi. Detroit má sedm výher z devíti zápasů, které odehrál bez zraněné hvězdy Cadea Cunninghama.
San Antonio si připsalo už jedenáctou výhru v řadě, přestože proti Los Angeles Clippers nemohli Spurs nasadit Victora Wembanyamu. Jiných šest hráčů ale mělo dvouciferný počet bodů, Spurs tak dále tlačí na OKC v boji o nejlepší tým soutěže. Pět duelů před koncem základní části na Thunder ztrácejí dvě výhry.
Výsledky NBA
Charlotte - Phoenix 127:107