Březnový Dončič? Přestřílel i Bryanta! Vidíte, že je MVP, vyzdvihuje ho spoluhráč

Minulý týden se Dončič stal prvním hráčem, který od dob Bryanta ve zlato-fialovém dresu nasázel v jednom zápase 60 bodů. V úterý přidal další historický milník, ačkoliv se do sestavy vracel po jednozápasovém trestu za technické chyby.
V poločase měl na kontě 20 bodů, po třetí čtvrtině 35 a duel nakonec zakončil s bilancí 42 bodů, 5 doskoků a 12 asistencí. V posledním březnovém utkání tak pokořil hranici 600 bodů za měsíc, čímž překonal dosavadní klubové maximum 578 bodů, které stanovil Bryant v březnu 2006.
Detroit v NBA ovládl divizi, Dončič po návratu z trestu nezpomaluje
V celé historii NBA se stal teprve desátým hráčem, jenž na tuto metu dosáhl. Jeho březnový průměr navíc činil skvělých 37,5 bodu na utkání, přičemž v sedmi zápasech nasázel alespoň 40 bodů. „Sami vidíte, že je to MVP,“ prohlásil spoluhráč Rui Hačimura.
„Nevím sice, jak přesně probíhá hlasování, ale pro mě je nejužitečnějším hráčem ligy on. Lidé mluví o jeho obraně, ale on dává důležité bloky, krade míče a skvěle doskakuje. Všechny tyhle drobnosti, co na hřišti dělá... je to neskutečný,“ rozporoval Japonec častý názor, že je Dončič v obraně někdy trošku laxní.
Navzdory individuálním rekordům však sám Dončič po vítězství svůj výkon mírnil a soustředil se především na týmový úspěch. „Když nevyhrajete, tak ta čísla vlastně nic neznamenají,“ řekl poté, co Lakers dosáhli patnáctého vítězství v sedmnácti zápasech. „Série, kterou máme za sebou, pro nás hodně znamená, ale musíme v tom pokračovat dál.“
Znovu tak otevřel debatu o ceně pro nejužitečnějšího hráče NBA (MVP), přestože byl během sezony spíše ve stínu Victora Wembanyamy, Shaie Gilgeouse-Alexandera a každoročně hlavního adepta na ocenění Nikoly Jokiče.
Když se ho po zápase novináři na jeho šance zeptali, zůstala hvězda Lakers při zemi. „Nejsem to já, kdo hlasuje, ale myslím, že hraju docela dobře. Vyhráváme, a to je hlavní. To je všechno, co k tomu můžu říct,“ usmál se.
Březnová nadvláda Lakers a Dončičovy bodové žně jsou nyní jedním z hlavních témat zámořských diskuzí. Tým navíc vyhrál 50. utkání v sezoně a definitivně si zajistil vítězství v Pacifické divizi i přímý postup do play off. Od All-Star přestávky mají skóre 17:5 a drží si postupové třetí místo v Západní konferenci.
Před rokem měli Lakers právě po Utkání hvězd bilanci 18:12 a osmizápasovou vítěznou šňůru. A vypadalo to, že jsou na cestě zabojovat o titul. I přes výhodu domácího hřiště však jako třetí tým konference hned v prvním kole nestačili na Minnesota Timberwolves.
Tentokrát je jejich výkon ke konci sezony ještě působivější. Lakers méně ztrácejí míče – před přestávkou byli v této statistice až dvacátí, od Utkání hvězd jsou s třinácti ztrátami na zápas pátí v lize. Zlepšili se i v procentuální úspěšnosti střelby, což platí i pro Dončiče. „Mám z našeho týmu opravdu dobrý pocit. Směřujeme k naší optimální hře a klíčové je neřešit, co se stalo loni,“ říká Redick.
Do konce základní části zbývá šest zápasů, v nichž je hned dvakrát čeká vedoucí tým ligy a obhájci titulu Oklahoma City Thunder. Tyto zápasy by měly napovědět, jestli letos mají skutečně šanci bojovat o trofej Larryho O’Briena.
„Máme mezi sebou skvělou chemii, všichni bojujeme jeden pro druhého. Play off je ale svá vlastní sezona a my si tu formu do něj musíme přenést,“ má jasno LeBron James, který si proti Cavaliers připsal rekordní 1229. kariérní vítězství.