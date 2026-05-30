Dončič si splnil sen. V Itálii koupil klub, chce s ním do basketbalové NBA Europe

Dončič vstoupil do klubu spolu s bývalým generálním manažerem Dallasu Mavericks Donniem Nelsonem. „Dlouho jsem snil o tom, že budu mít klub v Evropě. Konečně se mi to podařilo,“ uvedl v prohlášení slovinský rozehrávač, který v minulosti v NBA za Dallas hrál.
„Vanoli má skvělou historii a my jsme připraveni ji v Římě posunout ještě výš. Máme úžasnou skupinu partnerů a věřím, že můžeme pro basketbal v Itálii a Evropě udělat něco mimořádného,“ řekl dvojnásobný nejlepší střelec NBA.
NBA Europe by se měla rozběhnout na podzim příštího roku. Komisionář zámořské ligy Adam Silver počítá s tím, že by se do ní mohlo zapojit 12 až 16 týmů.