I Lakers si mysleli, že vtipkuje. Zvláštní tiskovka Harrisona a Dončičovo loučení

Ve vzkazu na sociálních sítích Dončič neskrýval, že ho šokující výměna do Los Angeles zasáhla: „Odcházím z města, které už navždy zůstane mým domovem mimo domov.“

Dallas ho draftoval v roce 2018 jako třetího v pořadí, stavěl kolem něj tým, který loni neúspěšně bojoval ve finále NBA proti Boston Celtics. „Moc jsem toužil po tom, abychom se stali šampiony,“ vyznal se a pokračoval: „Takovou lásku a podporu, jakou jste mi dávali, jsem si nedokázal představit.“

Pro fanoušky byl tváří organizace, výjimečným hráčem, Evropanem, jenž měl být novým Dirkem Nowitzkým a zároveň prvním Lukou Dončičem.

Ofenzivní talent ho k tomu předurčoval.

Jenže generální manažer Nico Harrison získal pocit, že s často zraněným a v obraně ne vždy zcela důsledným Slovincem velký úspěch nepřijde.

Na tiskové konferenci před zápasem s Cavaliers vysvětloval, proč k jednomu z nejpřekvapivějších trejdů historie NBA přistoupil.

„Myslíme si, že obrana vyhrává tituly,“ zopakoval. „Přivádíme v tomto ohledu jednoho z nejlepších hráčů (Anthonyho Davise). Moc často se nezmiňuje, kolik práce pro tým odvede v obraně i útoku. Získali jsme i Maxe Christieho, on také bránil ty nejlepší hráče soutěže, je mladý, atletický typ. Oba zapadají do konceptu, který se snažíme vytvořit. Věříme, že máme tým, který vyhraje nyní a který bude vyhrávat i v budoucnosti.“

Na otázku, jestli slovinský basketbalista do jeho vize zapadá hůře, reagoval neurčitě: „Nemůžete chtít, abych o někom mluvil ve zlém, to nikomu nepomůže. Jsou hráči, kteří zapadají do našeho prostředí, a pak jsou ti, kteří do něj zapadají a k tomu přináší něco navíc.“

Zároveň přiznal, že během rozhodování hrála roli i povaha Dončičova kontraktu. Po sezoně měl nárok na tzv. supermax deal, který mu v pěti letech mohl vynést 345 milionů dolarů (cca 8,4 miliardy korun), ale stejně tak se blížila doba, kdy získával možnost na odstoupení od jakéhokoliv smlouvy.

„Víme, že mnoho týmů se na tento moment chystalo,“ řekl Harrison novinářům. Po dalším dotazu ale přiznal, že Dončič nikdy neprojevil touhu odejít.

Trenér Dallas Mavericks Jason Kidd a generální manažer Nico Harrison na tiskové konferenci před zápasem s Cleveland Cavaliers.

Místo uklidnění situace uvedl fanoušky (a zjevně i vedle sedícího kouče Jasona Kidda) mnohokrát do rozpaků.

Už v úvodu tiskové konference se snažil napjatou atmosféru rozbít vtipem. „Bývá obvykle tak plno už před zápasem?“ obracel se s úsměvem k trenéru Kiddovi, který o výměně ústřední postavy týmu dozvěděl těsně před oznámením televize ESPN.

„Byl to šok, ale už se v soutěži nějakou dobu pohybuju, a vím, jak trejdy fungují. Jsou součástí našeho byznysu,“ uvedl Kidd.

Harrison zaskočil přítomné i vyprávěním, jak se mu většinový majitel Patrick Dumont smál, když s myšlenkou výměny Dončiče přicházel. „Samozřejmě i on má velké slovo, ale věří Jasonovi a mně, že dovedeme tým k úspěchům.“

Potvrdil navíc, že o výměně jednal jen s Lakers, nezjišťoval, jestli mu některý z celků dá lepší nabídku z dlouhodobého hlediska. Přece jen, Davisovi bude v březnu dvaatřicet, úspěch tedy musí přijít brzy. „A když říkám, že máme šanci vyhrávat i v budoucnu, myslím tím následující tři čtyři roky. Za deset let už tady s Jasonem asi nebudeme,“ zasmál se.

Situaci zamotal ještě rozhovorem pro The Dallas Morning News, ve kterém přiblížil první reakci Roba Pelinky, generálního manažera Lakers, na nabídnutí Dončiče: „Říkal mi: ‚Ne, to si jen děláš legraci, že?‘“

Hodně rozruchu vzbudil i přiznáním, že s teď už bývalou oporou týmu osobně nemluvil. Poslal mu jen smsku a hlasovou zprávu, jinak komunikoval s agentem Billem Duffym. „Hádám, že se mnou Luka aktuálně nechce mluvit,“ řekl.

A rozporuplné reakce přicházejí ze všech stran.

Do kritiky Mavericks se pustil mimo jiné Dončičův otec Saša, bývalý basketbalista a také televizní expert před nedělním mačem v Clevelandu komentoval: „Jejich pokrytectví mě osobně zraňuje. Luka si to absolutně nezasloužil. Vím, že se hodně obětoval, vážil si celého města. Nebyl pro něj problém chodit do nemocnic a na charitativní akce. V minulé sezoně odehrál snad stovku utkání po 40 minutách na zápas (přesně 92 zápasů s průměrem 38,3 minuty), přitom byl neustále zdvojován. Mám pocit, že je to od Dallasu opravdu nespravedlivé.“

Dallas navíc už nyní ztrácí řadu sledujících na sociálních sítích. Marketingová pozornost se přesouvá k Lakers, kteří se sice velmi těžko loučí s oblíbeným Davisem, místo něj ale získávají světovou superstar.

Luka Dončič přiletěl do Los Angeles:

„Jsem vděčný za tuto úžasnou příležitost. Basketbal pro mě znamená všechno, a ať už budu hrát kdekoli, budu to dělat se stejnou radostí, vášní a cílem vyhrávat,“ vzkázal Dončič do Los Angeles, města, kde mají Slovince rádi.

Anže Kopitar, milovaný kapitán hokejových Kings, by mohl vyprávět.

A jestli se potvrdí slova táty Dončiče, že Luka získal výměnou výraznou motivaci, Lakers se mají na co těšit.