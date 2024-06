Paurová zažila divácké šílenství i rozpad systému. Stěhuje se na slavnou adresu

„Dříve by to bylo komplikovanější, ale teď se udělalo nové pravidlo, že se může přesouvat, kolikrát hráč chce. Takže poté, co se nám rozpadla konference a dalších několik holek se rozhodlo odejít, tak jsem taky zvolila tuhle možnost,“ řekla Paurová novinářům po středečním tréninku národního týmu v Praze na Královce.

„Mluvila jsem s několika dalšími školami, letěli jsme se na ně s rodiči podívat. Bylo to celkově asi top šest škol, z kterých jsem vybírala. Kentucky mi přišlo, že by mi mohlo vyhovovat nejvíce. Viděla jsem tam potenciál a trenér (Kenny Brooks) mi určitě sedne a bude mě rozvíjet dál do budoucna,“ doplnila ke svému přesunu v rámci NCAA.

Pac-12 Conference, jejíž součástí byla i Oregon State University, totiž opouští hned deset škol. Proslulé Kentucky je součástí konference SEC, v níž hrají i poslední dva národní šampioni – LSU a South Carolina.

V uplynulé sezoně Paurová sehrála 35 utkání, v národním šampionátu odehrála čtyři utkání, v Elite Eight – tedy ve čtvrtfinále – její celek nestačil na South Carolinu, která sezonou prošla bez porážky až k titulu. Paurová byla klíčovou náhradnicí, na jejích průměrech, 5,5 bodu, 2,1 doskoku a 1,4 asistence na zápas, se to však nezrcadlí.

„Sezonu hodnotím velmi pozitivně, myslím si, že se nám opravdu podařila. My jsme zprvu hrály s trošku slabšími týmy, kdy se nám podařilo sehrát. Měly jsme relativně nový tým, potom jsme se zlepšovaly každým zápasem, až jsme došly do Elite Eight, kde jsme prohrály se South Carolinou. I tak to byl veliký úspěch. Všechny jsme překvapily,“ prohlásil Paurová.

Loni pro ni bylo první velkou mezinárodní zkušeností mistrovství Evropy v Lublani a Tel Avivu a v létě pak ještě stihla juniorské mistrovství světa v Madridu. Potom pokračovala ve svém rozvoji na univerzitě.

„Jsem spokojená. Začátek byl pomalejší, ale pak jak jsem si začala zvykat na styl, kterým se hraje na univerzitě, tak jsem mohla vidět, že mám víc a víc sebevědomí, a bylo to lepší a lepší. Měly jsme často i posilovnu, tak se určitě cítím silnější a zpevněnější na hřišti,“ podotkla.

Na univerzitě si zvykla na velkou podporu z hlediště. „Spoluhráčky a trenéři mě varovali, že tam bude chodit hodně lidí a atmosféra bude opravdu super, ale když jsem přišla na hřiště v prvním zápase a tam bylo šest tisíc lidí, tak jsem tomu vůbec nemohla uvěřit. A v průběhu sezony, jak jsme hrály s lepšími týmy, tak fanoušci přibývali, takže na konci jsme měli osm a půl tisíc, devět tisíc fanoušků. Udělaly jsme několik rekordů, atmosféra byla opravdu šílená a hrálo se v tom velmi dobře,“ řekla Paurová.

Při přechodu z Oregonu do Kentucky se bude nadále věnovat stejným studijním oborům. „Studovala jsme kineziologii, budu i v Kentucky. Funguje to tak, že když změním školu, tak můžu normálně navázat na většinou oborů, jsou stejné nebo podobné. Studium pro mě bylo relativně jednoduché. Já se snažím odgraduovat za tři roky, abych získala bakaláře za tři roky a čtvrtý rok si dodělám mastera, což bude Mgr. nebo PhDr. Basket a studium dohromady fungují skvěle. Trenéři a profesoři mezi sebou komunikují, takže v tom vůbec problém nebyl,“ dodala Paurová.