Boj o EuroBasket i nástup na univerzitu. Nadějná Paurová má nabitý program

Jaká byla její „maturitní“ sezona na střední škole DME Academy? „Měly jsme super tým. Fungujeme hodně dohromady, takže spolu bydlíme, chodíme společně do školy, a to tvoří partu, která si rozumí. To se na hřišti hodně projeví, víme o sobě. Užila jsem si to,“ říká Paurová, která se svým týmem vyhrála floridský turnaj středních škol SIAA.

Dohrála již na konci února, krátce po návratu z reprezentační premiéry v rámci kvalifikačního okna o EuroBasket. Sezonu zakončila s devíti zápasy s dvojciferným počtem bodů a dvěma double-double. V průměru zaznamenávala 11,5 bodu, 5 doskoků a 2,2 zisků na zápas. Věnovala se rovněž studiu i rozvoji individuálních dovedností.

„Určitě jsem udělala krok dopředu. Hlavně teď v off-season jsme měly spoustu individuálních tréninků a náš trenér se mi hodně věnoval. Věděl, že pojedu na reprezentační sraz a chtěl, abych se tu prosadila. Měla jsem tak hodně možností se zlepšit,“ popisuje Paurová.

První část kempu v Mariánských Lázních má za sebou, nyní se tým připravuje v Praze na Královce. Už ve čtvrtek 1. června se střetne právě na Královce s Velkou Británií.

Paurová se těší rovněž na podzimní nástup na univerzitu Oregon State, kterou si vybrala poté, co stáhla svůj souhlas nastoupit na univerzitu v Minnesotě. Tam totiž po sezoně trochu překvapivě skončila trenérka Lindsay Whalen, dvojnásobná olympijská vítězka a čtyřnásobná šampionka WNBA.

„Rozhodování bylo hodně komplikované. Nejdřív jsem v listopadu podepsala s Minnesotou, ale po konci sezony se hlavní trenérka rozhodla odejít. Znovu jsem tedy otevřela svůj recruitment a mohla se opět rozhodovat. Byla jsem na návštěvě na univerzitě Oregon State, kde se mi moc líbilo a rozhodla jsem se, že nastoupím tam,“ vysvětluje nadějná hráčka, která oficiálně potvrdila svůj nástup na Oregon State v polovině dubna.

„Priorita při rozhodování bylo vzdělání, ale kvalitní by bylo na všech školách, na které jsem mohla jít. Koukala jsem se tedy hlavně po tom, abych si rozuměla s trenérem, abych se individuálně zlepšila, sedla si s holkama a hrály jsme dobrý basketbal. Samozřejmě chci, abychom hrály vysoko, ale zároveň si chci zahrát, a nejen sedět na lavičce,“ pochvaluje si Paurová svého nového kouče Scotta Ruecka, který dovedl svůj tým do čtvrtfinále univerzitního turnaje Pac12.

Tím ale klubová sezona pro Paurovou rozhodně neskončila, když si zahrála ještě krátce za svůj předchozí klub Hradecké Lvice. Za ty nastoupila v sérii o třetí místo v Chance ŽBL a následně pomohla juniorkám k republikovému titulu na MČR U19.

Teď bojuje o místo na EuroBasketu žen a následně se skoro jistě podívá jak na světový šampionát kategorie U19, tak i na mistrovství Evropy kategorie U20.

„V tuhle chvíli hlavně počítám s mistrovstvím světa. To je celosvětová akce, kde získám hodně zkušeností a moc se na ní těším,“ usmívá se Paurová. „Mě basket baví. Já nikdy nevynechám žádnou příležitost, když můžu hrát,“