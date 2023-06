Prostě je přeskočím. Osmnáctiletá hrdinka se nebála a zařídila čtvrtfinále

„Věděla jsem, že nemám co ztratit, prostě jsem na hřiště vlétla,“ líčila nadšeně bezprostřední dojmy.

Za výkon si vysloužila uznání i od trenérky Romany Ptáčkové: „Znám ji už dlouho, takže dobře vím, co v ní je. Bylo to možná riziko, ale když si Veronika Voráčková obnovila zranění kotníku, tak jsem potřebovala vyšší křídlo, které by dokázalo pomoct na doskoku a zrychlilo hru dopředu. A Dominika se toho zhostila famózně. Důvěru splatila, ale já jí prostě věřím.“

Její mladá svěřenkyně nejprve na začátku závěrečné části při skóre 63:63 vystrčila ruku vzhůru a zneškodnila střelu sokyně, o chvíli později si připsala obranný doskok, vyrazila na druhou stranu a nájezdem poslala Češky do vedení 67.63.

„Jak jsem nehrála, tak jsem byla nervózní, až jsem na lavičce skákala,“ připustila. „Ale pak to ze mě i díky adrenalinu z vyrovnaného zápasu spadlo, závěr jsem si užívala, fanoušci byli slyšet, dařilo se nám.“

Mimochodem, v publiku měla i své rodiče. „Byli tady od začátku, jsou velcí basketbaloví fanoušci, moc mě podporují.“

Paurová, která na podzim nastoupí na americkou univerzitu Oregon State, proti Řekyním o chvíli později ještě zvýšila na 69:63. A rvala se i ve vymezeném území s Mariellou Fasoulaovou a Artemis Spanouovou, které se postaraly dohromady o 48 bodů.

„Řekyně byly silné pod košem, měly dvě dobré pivotky, věděly jsme, že si na ně musíme vypomoct,“ přiblížila. „Měly jsme pár situací, kdy se nám to dařilo, pak zase ne, ale nakonec jsme obranu zlepšily a díky ní jsme zápas dotáhly do vítězného konce.“

Česká basketbalistka Dominika Paurová vede míč v utkání skupiny mistrovství Evropy v Tel Avivu proti Belgii.

A že by se snad ona sama zalekla starších protihráček? Ani náhodou.

„Sice byly vyšší a silnější, ale já jsem na hřišti od toho, abych míč doskočila a hrála agresivně, tak jsem si řekla, že je prostě přeskočím,“ usmívala se.

Češky ustály i nápor protivnic, které se trojkou 17 vteřin před koncem přiblížily na rozdíl jediného bodu. „Celý tým furt věřil, že to zvládneme,“ ujistila 18letá naděje.

V závěru už znovu z lavičky sledovala, jak Petra Holešínská, se 17 body nejlepší střelkyně národního celku, proměňuje klíčové trestné hody, kterými definitivně stvrdila vítězství. „Zvládla to skvěle, taky byla důležitou hrdinkou,“ ocenila Paurová.

Reprezentantky vítězství na palubovce náležitě oslavily, dobrá nálada z nich tryskala. Hned v úterý v osm ráno přelétají do Lublaně, kde ve čtvrtečním čtvrtfinále změří síly s papírově přijatelným Maďarskem, které ve skupině předčilo favorizované Srbky.

„Určitě jsou pro nás hratelnější, mají vysoké podkošové hráčky, ale věříme si na ně,“ přemítá Paurová. A doufá, že basketbalistky prvním postupem do čtvrtfinále evropského šampionátu po deseti letech ještě neskončily.

„Jsem moc ráda, že se nám tu šňůru, kdy se nedařilo, podařilo zlomit, teď chceme uhrát co nejlepší výsledek.“