Tolik lidí? Nezvyk, ale příjemný. Žák o basketbalovém boomu v Olomouci

Na čtvrtý pokus se totiž Olomoučanům povedlo skončit mezi nejlepšími osmi týmy, čímž si zajistili účast v nadstavbové skupině A1, a hlavně už v lednu dobře vědí: „Letos nebudeme mít starosti se záchranou.“

Ačkoliv loni bylo ohrožení sestupu od Olomoucka relativně daleko, není zrovna povzbudivé se ve skupině poražených rvát týden co týden se stejnými třemi soupeři. Navíc s vidinou, že poslední místo znamená baráž o udržení.

„Mentálně to není snadné, potkáváte pořád ty samé, je tam někde vidina sestupu. Hrát spodní skupinu není vůbec příjemné,“ vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz křídelník Olomoucka Dominik Žák.

V klubu působí už čtyři sezony, a tak snáz může bilancovat, co se v aktuálním ročníku tak povedlo. Navíc dostává čím dál důležitější roli, na palubovce stráví průměrně přes dvacet minut, což se mu dosud v žádné sezoně v Olomoucku nepoštěstilo.

„S tím jsem naprosto spokojený, snažím se to týmu vracet a doufám, že to tak bude pokračovat,“ hlásí 23letý Žák.

Nadstavbovou část začne BK Olomoucko už dnes, od 18.00 zahájí souboj na palubovce USK Praha.

Nymburský kapitán Martin Kříž se v zápase s Olomouckem ocitl pod tlakem, brání ho Dominik Žák.

Jste natěšený?

Určitě! Když už jsme do A1 postoupili, neměli bychom si klást malé cíle a spokojit se s tím, že tam vůbec jsme. Teď chceme hrát o lepší postavení do play off, takže si jedeme pro šesté místo, abychom se vyhnuli předkolu. To je teď náš cíl.

Co stálo za úspěchem v základní části?

Asi to, že se liga vyrovnává. Protože na to, abychom postoupili, nám stačilo vlastně devět výher, což si myslím, že by loni nestačilo. Už neplatí, že když přijede Nymburk, automaticky dostanete o čtyřicet. Každý dokáže porazit každého, my sami jsme zdolali třeba Písek nebo Opavu. A taky musím říct, že máme letos hodně kvalitní tým. Funguje nám to na hřišti i mimo něj. Všichni si rozumíme i s americkými kluky, to jsou asi ty hlavní důvody.

Když zmiňujete Američany, i letos jich máte na soupisce hodně. Olomoucko se před sezonou hodně změnilo, ale přišli jen dva Češi – Adam Goga a Martin Nábělek. Dělá to v kabině dobrotu?

Jo, nám totiž pomáhá, že jsme si všichni věkově blízcí. Rozumíme si, jsme v podobné životní fázi, řešíme podobné věci a nezáleží, jestli jste Čech, nebo Američan, navíc zahraničním hráčům nedělá ani problém převzít v zápasech odpovědnost za výsledek. A Adam s Martinem jsou z nás de facto nejstarší, taky to jsou kapitáni, kteří nás vedou. Na nich je vidět, že nás občas usměrní, snaží se nám radit. Ale celkově to máme fakt dobře poskládané a taky dobře rozdělené role.

Mluvil jste o vyrovnanosti ligy. Koukáte už tak dopředu, že letos by mohl být schůdnější i Nymburk, s nímž jste loni po jednoznačné sérii vypadli ve čtvrtfinále?

Řeknu to takhle, když dosáhnete úspěchu, což pro nás postup do A1 určitě je, začnete být takový nenasytný, chcete víc a začínáte přemýšlet dopředu. Je to play off, hraje se na sedm zápasů, stát se může cokoliv. Ale kdybychom skončili právě do šestého místa, dostaneme třetí tým základní části a Nymburku bychom se vyhnuli. Takže rozhodně to není tak, že jsme se dostali do A1 a máme hotovo, nebo že už o nic nejde. Ale je to určitě příjemná změna, ze člověka taky spadne ten tíživý pocit z možného sestupu, už můžeme přemýšlet jenom nad dalšími zápasy a nad tím, jak být ještě lepší.

Dominik Žák z Olomoucka útočí na koš Brna, brání ho Milan Tomáš Stráněl.

Klub prošel před sezonou razantní změnou. Organizaci opustil sponzor Redstone, naopak jste se spojili s mládežnickými či ženskými organizacemi v regionu. A rázem žijete basketbalový boom. Nevybavím si zápas, kdy v letošní sezoně přišla poloprázdná hala.

Máte pravdu, šest sedm stovek fandů tam je v podstatě vždycky. Pro nás je to nezvyk. Ale musím říct, že příjemný. Je super se podívat kolem sebe a vidět plné tribuny. Člověk najednou ví, že to nedělá jenom pro sebe, že nehecuje jenom sám sebe, ale i spoustu těch lidí, kteří nám fandí a žijí v tom přítomném okamžiku basketbalem s námi.

Poprvé v olomoucké éře se taky stalo, že by jeden trenér vydržel u klubu více než jednu sezonu. Jak se vám spolupracuje s Američanem Hipsherem?

Pro mě bylo super, že zůstal, protože já jsem už v přípravě mohl těžit z toho, co mi loni vštěpoval a co mě naučil. Vybudoval nám nové návyky v obraně, zlepšil útok i spolupráci v týmu. Myslím, že pro tým je jen dobře, když se trenéři nemění často. De facto nám zůstala koncepce, kterou tu začal budovat minulou sezonu, což je vždycky přínosné.

U lajny ale kolikrát vypadá, že pukne rozčilením.

Což asi jen dokazuje, jak mu na tom všem záleží. I když je pravda, že kolikrát, když ho pozorujete, je to, no, zajímavé (směje se). Chce úspěchy. Snaží se nás hecovat, burcovat, abychom vydali jenom to nejlepší. A upřímně si myslím, že nám to pomáhá.

Před koučem Hipsherem se na trenérské lavici Olomoucka vystřídali dva trenéři z Balkánu. Načež váš bývalý kapitán Lukáš Feštr v rozhovoru pro MF DNES před začátkem minulé sezony říkal: „Balkánská škola je víc o drilu, pořád opakujete stejné věci. Američané jsou zase více komunikativní.“ Souhlasí to?

To řekl Feši přesně. Americký styl je fakt hodně založený na komunikaci. Trenér se nás kolikrát zeptal, jak si představujeme hrát v obraně, ptá se nás, co nám sedí, jak se cítíme. Diskutujeme o tom, co děláme na trénincích. Není to jak u Balkánců, kteří přijdou a striktně vyžadují to, o čem jsou přesvědčení, že je nejlepší. Kolikrát zaveleli: Ty budeš běhat tady, odsud až sem, a jestli proběhneš o tři centimetry vedle, tak je to problém.

Takže s Balkánci žádná diskuse není?

Kdepak! To fakt neexistuje. Když se vyskytl nějaký problém, ani jste nemohli pořádně argumentovat, měli svoji pravdu.