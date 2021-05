Bohatne díky Hollywoodu, z Repeši je teď nejlepší trenér české ligy

„Je to pro mě menší šok, ale jsem za tohle ocenění velmi rád,“ uvedl Repeša v rozhovoru pro NBL.basketball. „Je to skvělá zpráva a velká čest být nejlepší trenér v české lize, protože tady jsou výborní, talentovaní i zkušení trenéři.“

Do celku USK přišel chorvatský kouč jako teprve 26letý, navzdory velmi mladému věku však s pražským celkem sbírá úspěchy. V první sezoně dovedl USK do čtvrtfinále NBL, loni do finále Českého poháru a letos Pražanům chybí kousek od prvního postupu do ligového semifinále po dlouhých dvaceti letech.

Se službami trenéra jsou tedy na Folimance spokojení, byť v začátcích přicházely na volbu kouče nejisté a pochybovačné ohlasy.

„Dostávali jsme otázky plné pochyb nad jeho věkem a zkušenostmi,“ připustil manažer USK Petr Jachan v tiskové zprávě klubu. „Každá systémová změna přináší riziko, a tím je i věk. My ale dlouhodobě pracujeme nejen s mladými hráči, ale i trenéry a lidmi, kteří se starají o chod klubu. Pro nás to není hlavní téma.“

Sázka na chorvatského kouče a podobně mladou sestavu se celku USK vyplácí, tým pod Repešou vykazuje vzestupnou tendenci.

„Hlavním důvodem je pro mě kontinuita práce s našimi mladými hráči. Někteří se mnou trénovali dva, další celé tři roky, a to bylo pro obranu i útok velmi důležité,“ vyjmenovává Chorvat důvody povedeného angažmá.

„Tým, který nemění trenéra a moc hráčů, má na úspěch větší šanci. Jistě, je potřeba mít i talentované hráče, nejde hrát finále jen s pěti juniory, protože česká liga má dobré týmy a kvalitu.“

V USK jsou aspiranty na vůdčí roli například dubnová posila Blake Schilb, český reprezentant s americkými kořeny, nebo rozehrávač Ondřej Sehnal, který ve 23 letech sice věkově patří mezi zelenáče, ovšem na palubovce se mění v mazáka a tahouna.

ROZHODUJÍCÍ MAČ čtvrtfinále USK Praha - Basket Brno O posledním postupujícím do semifinále NBL rozhodne pátý duel mezi USK a Brnem, který odstartuje ve středu v 18:00 v Brně.

„Je třeba mít dva tři opravdu zkušené hráče a nějakého lídra, kterým je teď u nás Ondra,“ oceňuje Sehnalův přínos Repeša. „Takový hráč musí být schopný vzít v těžkých momentech odpovědnost za výsledek na sebe.“

Na trenérskou misi se Dino vydal už v 19 letech, vlohy má po otci Jasminu Repešovi, který koučoval rekordních osm klubů v Eurolize, například záhřebské Cibonu a Cedevitu, Olimpii Milán či boloňské Fortitudo, a desetkrát slavil národní titul. Působil i u chorvatské a bosenské reprezentace.

Jasmin Repeša

Vedle basketbalových palubovek se 59letý Jasmin Repeša a jeho rod činí také podnikatelsky. Před šesti lety koupil apartmány a nemovitost v Dubrovníku, svém milovaném městě, kde studoval a poznal svou ženu, v přepočtu za 14 milionů korun.

Ubytování tu Repešovi poskytují nejen turistům, kteří do chorvatského přímoří alespoň před pandemií čile proudili, ale také filmařům, kteří ikonické kulisy města využili například k natáčení slavného seriálu Hra o trůny, nejnovější verze Robina Hooda či filmu Star Wars: Poslední z Jediů.

Záběry z natáčení Star Wars v Dubrovniku: