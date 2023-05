Čtvrtí. Pardubický kouč Repeša: Do finále bylo blíž než k bronzu

„Musím říct, že jsme byli blíž finále než třetímu místu,“ připomněl trenér Východočechů Dino Repeša dramatické semifinále s Děčínem (porážka 3:4 na zápasy). „Dva hráči z první pětky byli ‚out‘, Čolak měl ještě v pátek teplotu, Šafarčík kotník jako meloun, ale chtěl nastoupit... Z tohoto pohledu jsme nepředvedli špatný výkon, kluci udělali maximum,“ hodnotil kouč pardubické utkání.

Zatímco ve čtvrtek v Nymburce si Beksa s úvodní půlí poradila velmi slušně a složila se až po pauze, tentokrát na palubovce tápala od zahajovacího rozskoku.

„Ten špatný začátek v podstatě rozhodl,“ mínil Repeša. „Ve druhém poločase jsme se sice vrátili zpátky na rozdíl osmi bodů, ale už jsme neměli dost hráčů, abychom se s tak silným Nymburkem bili v těsné koncovce,“ konstatoval s dovětkem, že sedmizápasové čtvrtfinále i semifinále pro řadu borců v kádru znamená cennou zkušenost.

Pivot Kamil Švrdlík, kapitán Beksy, byl po neúspěšné víkendové bitvě hodně zklamaný. Finiš sezony si rozhodně představoval jinak. „Doma jsme i v průběhu play off odehráli skvělé zápasy, s našimi fanoušky jsme se chtěli rozloučit vítězstvím a protáhnout sérii až do pondělí,“ řekl. „Myslím si, že jsme na Nymburk měli i v tom oslabení, v jakém jsme byli, jenže jsme potřebovali hrát jiným stylem, což jsme vůbec nezvládli,“ doplnil.

Kde byl podle něho problém? V nenaplněném předsevzetí, že mužstvo do mače vpadne s enormním zápalem do hry. „Nymburk se pak uklidnil, naopak my jsme nebyli schopni bránit tak, jak bychom potřebovali,“ shrnul Švrdlík.