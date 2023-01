Šlo zvítězit i o víc, komentoval čtvrtfinále Adria Cupu pardubický trenér

Čtrnáct plusových bodů do odvety se jeví jako docela slušný náskok. Zamrzí nicméně fakt, že klidně mohlo být i lépe — to by však pardubičtí basketbalisté v závěrečných minutách středečního prvního čtvrtfinále Alpe Adria Cupu proti slovenským Spišským Rytierům v hale Dašická nesměli překombinovat útočné akce.

„Škoda, protože na konci jsme měli šanci vyhrát ještě vyšším rozdílem. Ale několikrát jsme zbytečně přišli o míč — měli jsme zase 18 ztrát — nebo neproměnili jednoduché pozice zpod koše,“ posteskl si na klubovém webu Beksy po jinak nepochybně cenném triumfu v poměru 73:59 její chorvatský trenér Dino Repeša.

Východočeši měli do utkání drtivý nástup, brzy vedli 15:2. Rytieri však měli ukázat, že slovenské nejvyšší soutěži letos nevládnou náhodou, a manko stáhli. Beksa se ale stále držela o pár košů vpředu, k čemuž jí dopomáhala i efektivní trojková střelba. Zcela zásadní pak byla převaha na doskoku (celkem 52:32), na které měl vedle obra Rikiče svým výběrem místa velkou zásluhu i rozehrávač Vyoral.

„Dvacet útočných doskoků proti tak silnému týmu, jakým je Spišská Nová Ves, svědčí o naší velké bojovnosti,“ vyzdvihl kouč Repeša, jejž znovu těšila i povětšinou perfektně zvládnutá hra v defenzivě.

„Energie, zvlášť v obraně, se mi líbila. Kvalitní a dobře trénovaný mančaft soupeře jsme udrželi na 59 bodech, s tím musím být spokojený,“ poznamenal Repeša.

Druhé čtvrtfinále se uskuteční ve středu 8. února od 17 hodin ve Spišské Nové Vsi. Pardubické fandy však momentálně zajímá úplně jiné klání: již zítra v 16.30 začíná v enteria areně 9. ročník akce „Hrajeme spolu za Pardubice“, jejíž náplní bude koncert Komorní filharmonie a kapely Sto zvířat v kombinaci s ligovým utkáním Beksy a hradeckých Královských sokolů.