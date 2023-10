Brooks je i po debutu za Houston padouchem, pyká za úder do slabin

Pro Brookse bylo utkání premiérou v dresu Rockets, kam přišel po šesti sezonách v Memphisu. Na hřišti strávil jen čtyři a půl minuty, než byl za svůj zákrok hned v první čtvrtině vyloučen.

Po zápase, který Houston vyhrál 122:103, označil vyloučení za nespravedlivé. „Snažil jsem se dirigovat clonu. Možná jsem ho trefil pod pás, ale hned se zvedl. Bylo to divné. Vždycky když se mi to stane, tak to schytám,“ uvedl Brooks.

Za stejný prohřešek byl v play off minulého ročníku vyloučen poté, co trefil do rozkroku hvězdného LeBrona James v utkání s Los Angeles Lakers. Na otázku, zda si na něj rozhodčí zasedli, odpověděl: „Nevím. Jak se mi to říká? Padouch Dillon (v angličtině Dillon the Villain), myslím.“