Ocampo po kvalifikaci: Mladí si odnesli tři lekce. Minuty nestačí, musí na sobě makat

Na zářijový turnaj jeho svěřenci postoupili ze třetího místa ve čtyřčlenné skupině F. Poslední duel v Newcastlu ale odehráli v neobvyklé sestavě bez řady opor.

„Máme teď hodně mladých kluků, kteří do toho dávají spoustu energie a můžou se taky hodně naučit. My jsme na ně hrdí,“ prohlásil Ocampo a pokračoval: „Jsme v procesu, kdy někteří hráči jsou už starší, ale jsme si jistí, že nám pořád mohou hodně dát po stránce konkurenceschopnosti a taky s předáváním zkušeností mladým hráčům. Uvidíme, jak to tihle mladíci budou zvládat dál. Jistě to nebude snadné, ale společně to zvládneme.“

Během reprezentačních oken se snažil nováčkům vštípit prvky svého systému, na kterém mu záleží. I proto pravidelně opakoval, že si váží dřiny, kterou nominovaní odvádějí.

O motivaci do dalších náročných střetnutí se pak podle něj mají postarat samotná mezinárodní měření, ze kterých si mladí mohli prozatím odnést tři lekce: o fyzičnosti, herních vědomostech a získávání respektu.

„V utkání proti Británii poznali, že musí na hřišti i v posilovně makat ještě tvrději a nemyslet si, že když už mají minuty v takových zápasech, tak to stačí. Viděli, na čem ještě musí pracovat.“

Český basketbalista Ondřej Husták se chystá na zápas. Adam Kejval se rozcvičuje před zápasem s Velkou Británií během kvalifikace o EuroBasket.

Důležité jsou z pohledu španělského stratéga i další získané poznatky přímo ze hry. „Nesmějí používat tolik ruce a dělat hloupé fauly, naopak musí víc používat své tělo, nebo chápat, jak seběhnout obráncům za zády pro přihrávku, když na nás soupeř tlačí.“

Vrátil se tak k 28 faulům, které český tým v pondělí večer nasbíral. „Nemůžeme se vymlouvat na rozhodčí,“ věděl i jeden z debutujících Petr Křivánek.

„Musíme být více disciplinovaní, lépe reagovat na chování spoluhráčů. Až se to stane jsme schopni odehrát dobrý zápas,“ hodnotil další nováček Adam Kejval.

A také kapitán Vojtěch Hruban přiznal: „Samozřejmě spousta faulů byla, používali jsme ruce. Asi to vypadalo hůř, přece jen oni (Britové) byli fyzičtější, takže rozhodčí to viděli tak, že jsme si museli více pomáhat.“

Reprezentační trenér navíc zdůraznil, že mladší tým bez Satoranského, Balvína a Veselého si respekt rozhodně nezíská diskuzemi s arbitry. „Ale tím, že bude hrát na dobré úrovni,“ nepochyboval.

Čeští basketbalisté při hymně v hale v britském Newcastlu.

Na zářijový EuroBasket pak udělá klasickou nominaci 24 jmen, ale trénovat by chtěl začít v menším počtu. „Tak se šestnácti, sedmnácti hráči, ale to se ještě uvidí,“ nastínil své představy pro šampionát, který hostí finské Tampere, kyperský Limassol, lotyšská Riga a polské Katovice.

Nad ideálním místem pro skupinovou fázi ještě hráči v kabině nediskutovali. Ale Hruban vtipkoval: „Asi Kypr za sluníčkem. Když už tam jsme, mohli bychom se trochu ohřát.“

Největší respekt budí Lotyši, kteří prošli skupinou bez klopýtnutí, naopak Kypr ve všech utkáních padl, Poláci vyhráli jen jednou a Finové dvakrát.

Losování se uskuteční 27. března v Rize.