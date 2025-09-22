„Vedení ČBF vnímá, že jeho (Ocampovo) působení u reprezentačního týmu nelze hodnotit optikou jednoho turnaje, nýbrž v kontextu dvou let a strategických cílů, se kterými byl do své pozice jmenován - kvalifikovat tým na EuroBasket 2025 a vést proces generační obměny v reprezentačním týmu. Oba tyto cíle byly naplněné, nyní je potřeba určit cíle nové a jmenovat/stanovit zodpovědné osoby k jejich naplnění při jasně definovaném časovém horizontu,“ uvedli zástupci výboru.
Basketbalisté vypadli na letošním mistrovství Evropy již v základní skupině. Na přelomu srpna a září v Rize prohráli všech pět zápasů s Portugalskem, Tureckem, Estonskem, Srbskem i Lotyšskem. Zaznamenali na ME nejhorší výsledek v samostatné historii.
„Český reprezentační tým nenaplnil cíle, které si před šampionátem vytyčil, a těmi byly postup ze základní skupiny a být při konfrontaci s nejlepšími evropskými týmy konkurenceschopnými. Více znepokojující než samotné výsledky byla předvedená hra, která z velké části neobsahovala tradiční reprezentační hodnoty jako bojovnost, odvahu nebo týmového ducha,“ uvedl Výbor ČBF.
Češi se museli na šampionátu obejít bez zraněných opor Tomáše Satoranského, Jana Veselého, scházel i Patrik Auda, reprezentační kariéru předtím ukončil Ondřej Balvín.
„Nedostatek zkušeností, nepřítomnost vůdčích typů nebo objektivní okolnosti, které v průběhu přípravy ovlivnily finální složení týmu; to vše zasazené do střetu s realitou dovednostních i fyzických požadavků basketbalu hraného na nejvyšší evropské úrovni vytvořilo obraz, jenž budil hodně emocí nejen v řadách fanoušků,“ pokračovali představitelé svazu v prohlášení.
Zároveň ale vyzdvihli jiné splněné cíle. Mezi nimi bylo zapojení mladých hráčů do nových rolí s vyšší zodpovědností. „Těžká utkání v náročném turnajovém formátu jsou nedocenitelnou zkušeností, z níž budou tito hráči čerpat během dalších příležitostí při reprezentování Česka. To vše je součástí strategického procesu generační výměny, kterým mužský reprezentační tým prochází,“ uvedli zástupci svazu.
Vedení svazu si také stanovilo nové cíle. „Z jednání Výboru tak nyní vzešly nové dílčí úkoly a kroky, které je třeba vypracovat a splnit před tím, než budou učiněna jakákoliv další rozhodnutí. Cílem ČBF a jejího vedení je udělat správná a neukvapená rozhodnutí pro krátkodobou i dlouhodobou budoucnost českého mužského reprezentačního týmu potažmo celého českého basketbalu,“ doplnil v prohlášení Výbor ČBF.