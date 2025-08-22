Svoboda mě překvapil, uznal Ocampo. Na čem musí Češi před ME ještě zapracovat?

Ze sedmnáctičlenného kádru musí vyškrtnout pět jmen. Nejvýraznějším otazníkem je účast barcelonského rozehrávače Tomáše Satoranského, kterého trápí bolavá záda.
„Jedna věc je, jak se bude cítit, druhá je názor specialistů. Barcelona nám řekla, že respektuje Tomášovo rozhodnutí. My musíme respektovat, jak se rozhodne. Když ho budeme mít, tak je to perfektní. Když ne, tak se nedá nic dělat a budeme pracovat s hráči, kteří tu jsou,“ prohlásil španělský kouč.
I bez něj jste prožili vítězný závěr přípravy. Přišel vhod po čtyřech úvodních prohrách?
Musím říct, že v průběhu přípravy jsme se zlepšovali. Zápas, který jsme s Gruzií odehráli v hale Královka, už měl parametry. Ani teď v Pardubicích to nebyl lehký duel, v krátkém časovém rozmezí jsme si museli poradit se stejným soupeřem. S přípravou jsem spokojený, jen mě samozřejmě mrzí situace s Tomášem.
Budete po výsledku 100:87 rozebírat na videu především defenzivu?
Určitě. Je pravda, že jsme neměli potřebnou energii, abychom si počínali v obraně podle našich představ. Měli jsme dobré pasáže, ale pak jsme udělali hned několik chyb. V tom se musíme zlepšit stejně jako v přihrávání. Většinou si vedeme dobře, ale trošku se pereme se řešením situací – kdy přidat, nebo naopak zpomalit.
V několika pasážích jste za postranní čárou mohutně gestikuloval. Snažil jste se tým přimět k většímu tempu?
Dostali jsme se asi k osmdesáti útokům, což je dobré číslo. Máme totiž největší úspěšnost, když jdeme do zakončení rychle – po osmi až deseti sekundách. Musíme si dobře poradit v obraně, získat míč a pelášit do dopředu. Až pak můžeme na chvíli zpomalit, abychom udělali správné rozhodnutí. Tak chceme hrát, takový styl se mi líbí a věřím, že pasuje i hráčům.
S týmem jste mohl pracovat téměř měsíc v kuse. Změnilo se hodně věcí?
U řady hráčů rozhodně vidím posun. A týká se to i týmové hry. Ale nechci to zužovat jen na tuto přípravu, z mého pohledu začaly změny dva roky zpátky, když jsme společně jeli do Estonska. Minulé léto bylo zase důležité pro hráče do 22 let.
A co je nyní jinak?
Víte, nejsem jediný, kdo každý den stárne. Noví hráči získávají zkušenosti, které potřebují. Kdyby nehráli v těchto těžkých zápasech, hůře by se jim zjišťovalo, na čem ještě musejí zapracovat. Kouč vám může něco říkat, ale chyby vás naučí více. Začínáme novou éru a potřebujeme čas. Musíme respektovat, že to nepůjde hned. Trpělivost je velice důležitá. Tím mladým klukům jedině pomůžeme.
V přípravě z nováčků zaujal třeba Martin Svoboda. Těší vás, že jste ho nakonec donominoval?
V dubnu jsme se rozhodli, že necháme Martina více hrát. A pak se uvidí. Když skončila letní univerziáda, cítil jsem, že potřebuje trochu volna. Mezitím jsme také zjistili, jaká je situace s podkošovými hráči v reprezentaci, a rozhodli jsme se, že ho povoláme do národního týmu.
A přesvědčil.
Hodně se zlepšuje. Jsem překvapený, jak se dokázal za dva tři dny posunout a adaptovat na náš styl. Myslím, že mu oproti ostatním reprezentačním oknům pomohlo, že přesně věděl, co od něj tým potřebuje. Plní to velmi dobře.