Ocampo u Čechů po dohodě končí. Národní tým teď potřebuje jiného trenéra, uvedl

Autor: ,
  16:07
Necelé čtyři týdny po neúspěšném mistrovství Evropy, na němž čeští basketbalisté prohráli všech pět zápasů, skončil na jejich lavičce trenér Diego Ocampo. Španělský kouč byl ve funkci od července roku 2023, nyní odchází po vzájemné dohodě s vedením federace. Jméno jeho nástupce oznámí představitelé ČBF v úterý.
Trenér českých basketbalistů Diego Ocampo

Trenér českých basketbalistů Diego Ocampo | foto: Reuters

Kouč Diego Ocampo vysvětluje na tréninku před EuroBasketem v Rize. Vít Krejčí...
Diego Ocampo gestikuluje během duelu s Gruzií.
Trenér Diego Ocampo během přípravného duelu s Gruzií v Pardubicích.
Diego Ocampo promlouvá k Petru Křivánkovi během přípravného duelu s Gruzií v...
28 fotografií

O budoucnosti Ocampa se začalo jednat prakticky hned po konci EuroBasketu, na němž Češi na přelomu srpna a září propadli jak výsledkově, tak herně. Po pěti porážkách skončili na předposledním, 23. místě, čímž zaznamenali nejhorší výsledek na mistrovství Evropy v samostatné historii země.

Výbor České basketbalové federace po svém minulém zasedání před týdnem vyjádřil nespokojenost, ale Ocampa ve funkci ještě potvrdil. Nicméně poté, co prošel další materiály k vyhodnocení šampionátu, se obě strany dohodly, že Španěl skončí.

Ocampo zatím zůstává trenérem českých basketbalistů, ČBF se nechce ukvapit

„Nebylo to jednoduché rozhodnutí. Trenér Ocampo splnil cíl postoupit na EuroBasket, druhým cílem bylo zapracovat do týmu mladé hráče a provést ho generační obměnou. Cítíme, že tento úkol nemohl být dokončen,“ uvedl po pondělním zasedání Výboru ČBF první místopředseda federace Zdeněk Bříza.

„Po EuroBasketu došlo na diskuzi, a když jsme si společně s trenérem dali na stůl pro a proti, dohodli jsme se na vzájemném ukončení spolupráce.“

Devětačtyřicetiletý Španěl v červenci 2023 nahradil Izraelce Ronena Ginzburga, který reprezentaci během desetiletého působení dovedl třeba k šestému místu na mistrovství světa 2019 či postupu na olympijské hry v Tokiu.

Ocampo se těmto skvělým počinům nepřiblížil. Hlavně proto, že dřívější opory zestárly nebo je trápila zranění, a mladá generace do jejich kvalit zatím nedorostla. Ze čtrnácti soutěžních zápasů, kdy Čechy vedl jako hlavní trenér, vytěžil jen čtyři výhry. V dalších deseti oficiálních přípravných zápasech přidal dvě vítězství.

Diego Ocampo gestikuluje během duelu s Gruzií.
Trenér Diego Ocampo během přípravného duelu s Gruzií v Pardubicích.

Po neúspěšné kvalifikaci na loňské hry v Paříži byl jeho jedinou vrcholnou akcí právě letošní EuroBasket, na který se sice s týmem probojoval, ale na samotném šampionátu jeho svěřenci zklamali. Všech pět zápasů prohráli dvouciferným rozdílem a nedokázali se vyrovnat s četnými absencemi, kdy jim chyběli například Tomáš Satoranský a Jan Veselý.

„Přeji si zdůraznit, že toto rozhodnutí bylo pečlivě zváženo a odpovídá osobním a profesním okolnostem, které činí ukončení této etapy v tuto dobu vhodným,“ doplnil Ocampo.

K Čechům přicházel Ocampo s pověstí experta na rozvoj mladých hráčů, který nastartuje nevyhnutelnou generační obměnu.

V jeho prospěch hrálo, že ve španělských klubech v minulosti pracoval s Tomášem Satoranským či Vítem Krejčím, ale jeho angažmá končí nepovedeně.

Na pozici asistentů měl krajana Lluíse Rieru a Čecha Jana Šotnara, v první španělské lize vede tým Manresa.

„Podle mého názoru národní tým v tuto chvíli potřebuje jiného trenéra, než jsem já.“

„Rovněž bych rád vyjádřil svou upřímnou vděčnost za důvěru, kterou jste do mě vložili. Byla to čest a vysoce obohacující profesní zkušenost, že jsem mohl podle svých nejlepších schopností přispět k rozvoji a posílení basketbalu v České republice,“ rozloučil se Ocampo s tím, že je plně k dispozici v rámci přechodného období, aby změna na trenérském postu proběhla hladce.

„Chtěl bych jménem České basketbalové federace trenéru Ocampovi poděkovat za jeho vždy profesionální přístup a dva roky tvrdé práce. Výrazným způsobem započal těžký úkol generační obměny národního týmu a český basketbal bude v budoucnu na těchto základech stavět,“ poděkoval španělskému odborníkovi Bříza.

Basketbalisty čeká za dva měsíce vstup do kvalifikace mistrovství světa, které se bude hrát v roce 2027 v Kataru. V pátek 28. listopadu budou hostit Švédsko a o tři dny později se představí v Estonsku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Budíček do Mladé Boleslavi má přinést lotyšský reprezentant Indrašis

Hokejisty Mladé Boleslavi posílí lotyšský reprezentační útočník Miks Indrašis. Čtyřiatřicetiletý bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023 podepsal smlouvu do konce sezony. Extraligový klub...

29. září 2025  16:47

Uvnitř bájného San Sira: noční šichta, malé kabiny i nejistý výhled. Bude se bourat?

Od našeho zpravodaje v Itálii Jen co se burácející dav po italské klasice Milána s Neapolí (2:1) před nedělní půlnocí vyvalil do potemnělých ulic a kustodi zametli domácí šatnu, desítkám pracovníků začala na San Siru další...

29. září 2025  16:44

Mistrovství ČR v rallye 2025: kalendář, program, výsledky závodů

Předchozí ročník ovládl talentovaný Dominik Stříteský a ukončil dlouholetou dominanci dvojice Jan Kopecký, Václav Pech. Letos ovšem mladý závodník upřednostnil evropský šampionát a cestu k tuzemskému...

17. srpna 2025  20:02,  aktualizováno  29.9 16:35

Rodiče volejbalového hrdiny letěli na Filipíny hned dvakrát. Místnímu fandění se divili

Stejně jako fanoušky a experty překvapil úspěch volejbalové reprezentace na mistrovství světa i rodiče blokaře národního týmu Antonína Klimeše. Cestu na daleké Filipíny si naplánovali jen na zápasy...

29. září 2025  16:35

Ocampo u Čechů po dohodě končí. Národní tým teď potřebuje jiného trenéra, uvedl

Necelé čtyři týdny po neúspěšném mistrovství Evropy, na němž čeští basketbalisté prohráli všech pět zápasů, skončil na jejich lavičce trenér Diego Ocampo. Španělský kouč byl ve funkci od července...

29. září 2025  16:07

Procházka vs. Rountree: hlavní karta UFC 320, kde sledovat

Zpátky do boje! Jiří Procházka má před sebou další výzvu v UFC. V nejprestižnější světové organizaci MMA ho 4. října čeká zápas s Khalilem Rountreem. A půjde znovu o hodně. Vítěz by měl v dalším...

29. září 2025  15:56

Sparta mění s Kladnem. Chce nakopnout reprezentanta, na měsíc získává pracanta

Hokejová Sparta reaguje na neslavné výsledky na začátku probíhající sezony. Na měsíční hostování posílá do Kladna dosud trápícího se Kryštofa Hrabíka, opačnou cestou směřuje útočník Ondřej Bláha. Ten...

29. září 2025  15:42

Nosková prošla v Pekingu do osmifinále, Menšík čtvrtfinále skrečoval

Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do osmifinále. Utkání 3. kola jí domácí Čeng Čchin-wen skrečovala kvůli zranění lokte za nepříznivého stavu 4:6, 6:3, 0:3. Naopak Jakub Menšík...

29. září 2025  8:09,  aktualizováno  15:34

Inter Milán - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie mají před sebou další zápas v Lize mistrů. Po nešťastné domácí remíze s Bodö/Glimt (2:2) nastoupí na San Siru proti Interu Milán. Kde můžete zápas 2. kola nejprestižnější pohárové...

29. září 2025  15:32

Chybí ten a ten? Jen berlička. Nesnáším výmluvy, musíme si poradit, velí Petr

Mohl by skuhrat, že má zraněné lídry. Nebo žádat posily. Ani po mizerném vstupu do hokejové extraligy ale asistent trenéra hokejistů Litvínova Jakub Petr alibi nehledá.

29. září 2025  15:17

Krejčíková o zranění v Pekingu: Je mnohem vážnější, než jsem si původně myslela

Tenistka Barbora Krejčíková na sociálních sítích uvedla, že kvůli zranění levého kolena předčasně ukončila asijskou část sezony a odcestovala do Evropy. Loňská wimbledonská šampionka musela v neděli...

29. září 2025  14:39

Z odloženého do NHL? Mrtka prožívá strmý růst, chválí ho. Buffalo se ale musí poučit

Asi málokdo čekal, že vedení Buffala takto zamotá hlavu. Český obránce Radim Mrtka ale hraje v přípravných zápasech parádně a v zámoří se najednou řeší: Neměl by dostat šanci v áčku i během základní...

29. září 2025  14:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.