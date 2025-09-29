O budoucnosti Ocampa se začalo jednat prakticky hned po konci EuroBasketu, na němž Češi na přelomu srpna a září propadli jak výsledkově, tak herně. Po pěti porážkách skončili na předposledním, 23. místě, čímž zaznamenali nejhorší výsledek na mistrovství Evropy v samostatné historii země.
Výbor České basketbalové federace po svém minulém zasedání před týdnem vyjádřil nespokojenost, ale Ocampa ve funkci ještě potvrdil. Nicméně poté, co prošel další materiály k vyhodnocení šampionátu, se obě strany dohodly, že Španěl skončí.
„Nebylo to jednoduché rozhodnutí. Trenér Ocampo splnil cíl postoupit na EuroBasket, druhým cílem bylo zapracovat do týmu mladé hráče a provést ho generační obměnou. Cítíme, že tento úkol nemohl být dokončen,“ uvedl po pondělním zasedání Výboru ČBF první místopředseda federace Zdeněk Bříza.
„Po EuroBasketu došlo na diskuzi, a když jsme si společně s trenérem dali na stůl pro a proti, dohodli jsme se na vzájemném ukončení spolupráce.“
Devětačtyřicetiletý Španěl v červenci 2023 nahradil Izraelce Ronena Ginzburga, který reprezentaci během desetiletého působení dovedl třeba k šestému místu na mistrovství světa 2019 či postupu na olympijské hry v Tokiu.
Ocampo se těmto skvělým počinům nepřiblížil. Hlavně proto, že dřívější opory zestárly nebo je trápila zranění, a mladá generace do jejich kvalit zatím nedorostla. Ze čtrnácti soutěžních zápasů, kdy Čechy vedl jako hlavní trenér, vytěžil jen čtyři výhry. V dalších deseti oficiálních přípravných zápasech přidal dvě vítězství.
Po neúspěšné kvalifikaci na loňské hry v Paříži byl jeho jedinou vrcholnou akcí právě letošní EuroBasket, na který se sice s týmem probojoval, ale na samotném šampionátu jeho svěřenci zklamali. Všech pět zápasů prohráli dvouciferným rozdílem a nedokázali se vyrovnat s četnými absencemi, kdy jim chyběli například Tomáš Satoranský a Jan Veselý.
„Přeji si zdůraznit, že toto rozhodnutí bylo pečlivě zváženo a odpovídá osobním a profesním okolnostem, které činí ukončení této etapy v tuto dobu vhodným,“ doplnil Ocampo.
K Čechům přicházel Ocampo s pověstí experta na rozvoj mladých hráčů, který nastartuje nevyhnutelnou generační obměnu.
V jeho prospěch hrálo, že ve španělských klubech v minulosti pracoval s Tomášem Satoranským či Vítem Krejčím, ale jeho angažmá končí nepovedeně.
Na pozici asistentů měl krajana Lluíse Rieru a Čecha Jana Šotnara, v první španělské lize vede tým Manresa.
„Podle mého názoru národní tým v tuto chvíli potřebuje jiného trenéra, než jsem já.“
„Rovněž bych rád vyjádřil svou upřímnou vděčnost za důvěru, kterou jste do mě vložili. Byla to čest a vysoce obohacující profesní zkušenost, že jsem mohl podle svých nejlepších schopností přispět k rozvoji a posílení basketbalu v České republice,“ rozloučil se Ocampo s tím, že je plně k dispozici v rámci přechodného období, aby změna na trenérském postu proběhla hladce.
„Chtěl bych jménem České basketbalové federace trenéru Ocampovi poděkovat za jeho vždy profesionální přístup a dva roky tvrdé práce. Výrazným způsobem započal těžký úkol generační obměny národního týmu a český basketbal bude v budoucnu na těchto základech stavět,“ poděkoval španělskému odborníkovi Bříza.
Basketbalisty čeká za dva měsíce vstup do kvalifikace mistrovství světa, které se bude hrát v roce 2027 v Kataru. V pátek 28. listopadu budou hostit Švédsko a o tři dny později se představí v Estonsku.