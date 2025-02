Vítězka všeho dává sbohem. Taurasiová ukončila basketbalovou kariéru

O odchodu jedničky draftu z roku 2004 do sportovního důchodu se už několikrát spekulovalo, nyní řekla magazínu, že „už na to nemá“. „Fyzicky a mentálně, jsem prostě na konci. Lépe to asi nedokážu popsat. Jsem na konci a jsem šťastná,“ řekla Taurasiová, jež je mimo jiné také šestinásobnou vítězkou Evropské ligy.

Její kariéra je ověnčena úspěchy a oceněními. Do WNBA vstoupila v roce 2004 poté, co předtím univerzitní tým UConn dovedla ke třem titulům v NCAA. V elitní lize se stala nováčkem roku, pětkrát byla nejlepší střelkyní sezony, dvakrát nejužitečnější hráčkou finále, je jedenáctinásobnou účastnicí Utkání hvězd. Historické pořadí střelkyň vede s 10 646 body a náskokem 2950 bodů před druhou Tinou Charlesovou.

Výběr některých povedených kousků z kariéry Taurasiové:

Šampionkou WNBA se Taurasiová stala v letech 2007, 2009 a 2014. Evropskou ligu vyhrála čtyřikrát se Spartakem Moskva (2007 až 2010) – přičemž v roce 2008 to bylo po finálovém vítězství nad Gambrinusem Brno – a dvakrát s Jekatěrinburgem (2013 a 2016). O titul v roce 2015 ji a její tým připravil ve finále USK Praha, Taurasiová tehdy na závěrečném turnaji v Praze chyběla.

Vloni nezasáhla ani do finále olympijských her v Paříži, ale v turnaji startovala jako nejstarší americká reprezentantka pod pěti kruhy v historii a ziskem šestého zlata se stala samostatnou rekordmankou v kolektivních sportech. Členkou zlatého týmu byla i na předchozích pěti olympiádách počínaje Aténami 2004. Tituly mistryně světa získala v letech 2010, kdy Američanky ve finále v Karlových Varech porazily českou reprezentaci, a v letech 2014 a 2018.

„Diana Taurasiová je jedna z nejlepších basketbalistek v historii a na jakékoliv scéně. Vybudovala si neoddiskutovatelný respekt u hráček na celém světě, předváděla úžasné momenty a znovu a znovu uchvacovala fanoušky,“ řekla komisionářka WNBA Cathy Engelbertová.