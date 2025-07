Phoenix si tak pojistil Bookera až do konce sezony 2029/30. Za pět let si dvojnásobný olympijský vítěz vydělá celkem 316 milionů dolarů.

Za Suns hraje Booker od roku 2015, je čtyřnásobným účastníkem Utkání hvězd. V základní části NBA nastoupil v 673 zápasech a má střelecký průměr 24,4 bodu. V play off odehrál 47 utkání s průměry 28 bodů a přes pět doskoků i asistencí.

Po sezoně, v níž Suns obsadili v Západní konferenci až 11. místo a nepostoupili do play off, skončil u týmu trenér Mike Budenholzer. Na výběru nového kouče Jordana Otta se podle médií podílel i Booker. Jeho spoluhráčem však už nebude hvězdný Kevin Durant, který odešel do Houstonu.