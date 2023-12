Bída Detroitu nekončí. Prodejte klub, žádají fandové. Směšné, reaguje majitel

Philadelphia se na přelomu ročníků 2014/15 a 2015/16 rovněž natrápila 28 prohrami v řadě, teď podobnou bídu předvádí Detroit.

Do sezony sice vstoupil dvěma triumfy z úvodních tří zápasů, ale od 29. října čeká na radost marně. A tak se zapisuje do trudných statistik a čelí kritice expertů, posměchu na sociálních sítích i zlobě z tribun.

Před týdnem při domácím střetu s Utahem diváci skandovali směrem k majiteli Tomu Goresovi: „Prodejte tým!“

Vlastník klubu jim odpověděl poměrně nečekaným způsobem: „Mohou si říkat, co chtějí, ale tohle je směšné. Kromě vyhrávání, a měli jsme zvítězit ve více zápasech, děláme všechno pro to, abychom do Detroitu přinášeli to nejlepší. Prodat tým? Oni nerozumí, co všechno děláme pro místní komunitu. Mimo basketbal se podílíme na projektech za miliardy dolarů. Chápu, že jsou fanoušci naštvaní, ale tohle je směšná myšlenka.“

Fandové by nelichotivou šňůru třeba dokázali odpustit, jen kdyby od svých oblíbenců na palubovce viděli snahu a odhodlání. Jenže tyto atributy v Detroitu pod tíhou mizérie notně uvadají.

Třeba před týdnem po domácí porážce od Utahu 111:119 si trenér Pistons Monty Williams posteskl: „Dostali jsme 50 bodů po ztrátách a doskocích. Je pro mě opravdu těžké pochopit, jak nás někdo může přehrát takovýmhle způsobem.“

Majitel týmu Detroit Pistons Tom Gores:

Stejný kouč, který stále má důvěru vedení organizace, po čtvrteční 28. porážce za sebou poměrně odvážně prohlásil: „Jsem neuvěřitelně hrdý na celý tým a na to, jak bojuje. Neustále o sobě slyší pochybovačné řeči, přesto pořád maká. Vím, že se to jednou vrátí.“

Zatím se však zdá, že lepší časy jsou pro utrápené mužstvo v nedohlednu. I když optimistický se snaží zůstat i nejlepší střelec sestavy Cade Cunnigham, jenž průměruje 23 bodů na zápas. „Součástí takové historie nechce být nikdo, ale snažíme se vybudovat něco udržitelného. Není to tak, že chceme vyhrát jeden zápas, chceme jich vyhrát víc.“

Cade Cunningham (2) z Detroit Pistons útočí v zápase s Brooklyn Nets, brání ho Mikal Bridges.

Jenže pokud Detroit selže i v sobotu doma proti Torontu, 29. prohrou dotáhne rekord napříč americkým profesionálním sportem, který patří Chicago Cardinals z ligy amerického fotbalu NFL z let 1942 až 1945.

Což už je opravdu na pováženou.

V takovém případě by se fanoušci nejspíš znovu pustili do majitele Gorese, který klub převzal v roce 2011. Detroit má od té doby nejhorší zápasovou bilanci ze všech účastníků NBA, přičemž jen dvakrát postoupil do play off.