Další stěhování pro Schrödera. V NBA míří už do dvanáctého klubu a blíží se rekordu

Schrödera draftovala Atlanta v roce 2013. Strávil v ní pět sezon, poté hrál dva roky za Oklahomu a v roce 2020 začalo jeho rychlé střídání angažmá: Los Angeles Lakers, Boston, Houston, Toronto, Brooklyn, Golden State, Detroit, Sacramento a naposledy Cleveland.
V uplynulé sezoně NBA odehrál německý basketbalista za Kings a Cavaliers 70 zápasů, v průměru dával 10,8 bodu.
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S Clevelandem byl ve finále Východní konference, celkem má v soutěži odehráno včetně play off 1003 utkání. Nyní jej podle médií klub vyměnil, opačným směrem míří jiný rozehrávač Tre Mann.
Nový ročník NBA začne 20. října.